Siete cosas que hacer en Cardiff (además de ver la final de la Champions)

Cardiff es lugar de rodaje de la serie Doctor Who y han sabido aprovecharlo con la creación de la Doctor Who Experience —que, lamentablemente, tiene los días contados—. Verás diferentes elementos del atrezzo, vestuario y equipos usados durante el rodaje, además de la visita interactiva del principio. Es una actividad muy recomendada y cierra sus puertas este verano así que quedan pocas oportunidades para conocerla. Los más fans pueden contratar un tour privado de la ciudad inspirado en Doctor Who por 480 euros, que incluye un paseo de tres horas por la ciudad con un guía experto por los lugares que se hicieron famosos por muchos de los episodios.