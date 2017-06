La portada de la revista Tiempo se ha convertido este viernes en un auténtico fenómeno en las redes sociales.

En la primera plana se ve una foto de la princesa Leonor, a la que la publicación dedica un extenso reportaje. Los titulares, que muestran los supuestos gustos de la niña, han dejado indiferente a muy pocos: "Así es la futura reina de España. Lee a Stevenson y Carroll, le gustan las películas de Kurosawa, domina el inglés y tiene una perrita llamada Sara".

"Leonor es lo que parece: tranquila, serena y observadora. El 31 de octubre cumplirá doce años. Termina este año la etapa de Primaria y camina hacia la adolescencia de la mano de unos padres que, desde siempre, le han dado naturalidad a la condición singular de haber nacido Infanta de España y estar avalada por la Constitución para asumir en su día la Jefatura del Estado", se lee en los primeros párrafos del reportaje, disponibles en la web de la revista Tiempo.

En el artículo también se asegura que los reyes hacen "equilibrios" para lograr que "las dos niñas tengan una infancia tranquila" lo que "choca", dice, "con los requerimientos permanentes e insaciables de medios de comunicación deseosos de relatar hasta el detalle más nimio sobre la vida de Leonor y Sofía".

Algo que, desde luego, no se ha logrado este viernes, dado que la princesa Leonor está en boca de todos porque muchos creen que sus gustos culturales no son en absoluto propios de una niña de 11 años. El escritor Lewis Carroll, autor de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas; Robert Louis Stevenson, que escribió entre otros La isla del tesoro; o el director de cine japonés Akira Kurosawa y no son, para la mayoría, los gustos habituales de un niño.

El artículo detalla que su película favorita de Kurosawa es Dersu Uzala, que también disfruta con El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki y los libros de otros autores como Tolkien, Dahl o Barrie. "Así como el teatro al que le suele llevar su madre en salas alternativas como la Cuarta Pared de Madrid", se añade.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado en Twitter, donde "Kurosawa" es el tema más comentado del día:

"No sé ni quien es Kurosawa, Hulio"



Leonor de Borbón pic.twitter.com/m0Yorbha64 — JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) 2 de junio de 2017

"Le gustan las películas de Kurosawa" pic.twitter.com/s2RGIMmOUm — Daniel Lorenzo (@Danipaquitof) 2 de junio de 2017

A la infanta Leonor de gusta el cine de Kurosawa. A mi hija comer tierra. — Olalá de fua (@olaladefua) 2 de junio de 2017

Pues esa de Kurosawa ya la he visto pic.twitter.com/oxfUFDgWua — VICE España (@VICESPAIN) 2 de junio de 2017

Hay gente diciendo que ellos también veían películas de Kurosawa con 12 años. Durabais enteros en mi barrio 10 minutos. — Hola, soy Tuices. (@Tuices) 2 de junio de 2017

"¿Por qué no te gusta Kurosawa como a la infanta Leonor?" pic.twitter.com/4srX8UuWs0 — Lour 🌚 (@LourC94) 2 de junio de 2017

Tiene 11 años. Stevenson, Carroll, Kurosawa y una perrita llamada Sara.



España será repelente o no será. pic.twitter.com/hohZGaLzpe — Nacho (@ipatolorente) 2 de junio de 2017

Yo a los doce años ya enseñaba en el templo, no entiendo por qué tanto escándalo porque a la princesa le guste Kurosawa. — Dios (@diostuitero) 2 de junio de 2017

La duda que me deja la portada de Tiempo es si Leonor ve las películas de Kurosawa dobladas o en japonés con subtítulos — Armando el pollo (@Arma_pollo) 2 de junio de 2017

Leonor: ¿Estás viendo la última de Kurosawa?



Me: Eeeeh, sí sí, claro pic.twitter.com/bwIgZdLCOe — Mr.D © (@D_dedavid) 2 de junio de 2017

Reacción de mi perro al decirle que a leonor (infanta) le gustan las pelis de KUROSAWA 😂😁😀 Flipando se ha quedao 😱Qué nivel 🤓😌🤔#FelizFinde pic.twitter.com/4Z7SBPJRDi — Laloli Faz 🐦 (@LaloliFaz) 2 de junio de 2017

Lo de que a la infanta le gusta Kurosawa es más falso que el anuncio de Movistar con Sergio Ramos viendo Twin Peaks. — Smitty (@Mirallismo) 2 de junio de 2017

Y yo que pensaba que Kurosawa era una marca de motos. — VAN (@j6blak) 2 de junio de 2017

A Leonor le gusta Kurosawa, está a punto de obtener la vacuna del SIDA, habla latín,esperanto, finés y suahili y camina sobre las aguas pic.twitter.com/bhruFSgGBc — LosPájarosPican (@LosPajarosPican) 2 de junio de 2017

- Hola, soy Miguelito.

- Yo Leonor.

- Me gusta Bob Esponja.

- A mi las pelis de Kurosawa. pic.twitter.com/U8JW4a6u5h — J.J. Salas (@jjsalass) 2 de junio de 2017

Kurosawa con 12 años. Y los servicios sociales sin hacer nada. — Izzy (@izzygirl86) 2 de junio de 2017

