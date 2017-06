Alguien podría pensar ( mal pensado) que estamos ante la madre de todas las batallas editoriales. Tan solo tres semanas después de que la primera hija Ivanka Trump lanzase su libro sobre mujeres emprendedoras, la primera hija-to-be, Chelsea Clinton hace lo propio.

La única hija de Hillary y Bill Clinton ha presentado esta semana su primer libro basado en historia de mujeres reales. She persisted (Ella insistió, o ella no tiró la toalla) cuenta la historia de trece mujeres que ayudaron a dar forma a los Estados Unidos.

El libro, escrito para niños, tiene como objetivo no sólo enseñar parte de la historia del país a través de 13 mujeres excepcionales, sino animar a las niñas a tomar las riendas de su vida y no pararse pese a las limitaciones que se puedan encontrar por su género. Chelsea Clinton ha asegurado en una entrevista en la NBC que escribió el libro "para compartir historias de mujeres estadounidenses que me han inspirado y que espero inspiren a otros, además de enseñar a los jóvenes a perseverar ante los problemas".

Clinton, de treinta años, se lanza así al mundo editorial en el segmento de los cuentos infantiles. La joven ya tiene publicados otros dos libros anteriores que fueron hechos para la Fundación que preside su padre. En este libro Hillary Clinton no aparece como protagonista, aunque sí hay algunos guiños de la autora hacia su madre, candidata a las elecciones presidenciales del 2016 frente a Donald Trump y exsecretaria de Estado.

En el libro se pueden leer las historias que van desde la de la periodista Nellie Bly a las de iconos de los derechos civiles como Claudette Colvin y Ruby Bridges, pasando por mujeres que han llegado a la Corte Suprema de Justicia como Sonia Sotomayor. Según la autora son "historias que me han inspirado a lo largo de mi vida".

El libro, que promete ser un superventas, compartirá estantería con el de Ivanka Trump sobre cómo ser mujer y emprendedora que ha sido un solemne fracaso en ventas. A diferencia de Ivanka, Chelsea Clinton de profesión periodista y escritora ha dicho en varias ocasiones que no se quiere dedicar a la política y que nunca ha pretendido ser asesora de sus padres en esta materia. Actualmente es vicepresidenta de la Fundación de su padre, la Clinton Foundation, tras haber trabajado como reportera para la NBC.

Su primer libro lo lanzó en 2015 y estaba dedicado a los adolescentes estadounidenses. Pretendía una concienciación sobre problemas reales como la pobreza, la injusticia social y el cambio climático. Al igual que Ivanka, quien fue en un tiempo muy amiga suya, es madre de dos niños pequeños y está casada con un hombre que profesa la religión judía, que ella abrazó, el banquero de inversión Marc Mezvinsky.

Entre las casualidades de la vida que comparte con la hija de Donald Trump está que su suegro —como le sucedió al padre del marido de Ivanka— también pasó por la cárcel. Cumplió cinco años de pena en una cárcel federal tras ser condenado por fraude bancario.