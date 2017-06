La reflexión que nadie se hizo sobre los gustos de la princesa Leonor

La portada de la revista Tiempo se convirtió el viernes en un auténtico fenómeno en las redes sociales.

En la primera plana se ve una foto de la princesa Leonor, a la que la publicación dedica un extenso reportaje. Los titulares, que muestran los supuestos gustos de la niña, han dejado indiferente a muy pocos: "Así es la futura reina de España. Lee a Stevenson y Carroll, le gustan las películas de Kurosawa, domina el inglés y tiene una perrita llamada Sara".

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, pero ha habido alguien que ha querido defender a la joven princesa. Y a más de uno le ha gustado su argumentación. Aquí lo tienes... ¿Eres uno de los que ha conseguido convencer?

Dios me libre a mi de defender la monarquía, a la familia real o a los borbones. Pero voy a romper una lanza a favor de la princesa Leonor

No os lo vais a creer pero los niños, cuando están educados sin reparar en gastos en un ambiente culto puede que salga, SOPRESA, cultos

Que vosotros a vuestros treintaypico mal llevados seáis más simples que el asa de un cubo no os da permiso para burlaros de la cría

Y las risas tienen sentido, no porque a la niña le guste Kurosawa. Sino porque en la próxima campaña anti acoso escolar os subiréis al carro

Y entonces será risa. Risa nerviosa, de esa que no sabe si reír o llorar, la que me de cuando os lea vuestros sentidos tuits sobre acoso

Me da rabia porque en mi casa siempre veíamos cine. Recuerdo ver Balas sobre Broadway de Woody Allen con mis padres de pequeñaja

Porque no tuvieron con quien dejarme el día que quisieron ir al cine a verla y me llevaron con ellos. Y desde ese día me gusta Woody Allen