Ni Tom Hanks se ha podido resistir: ¿qué se esconde detrás de este rascacielos sin ventanas de Nueva York?

El actor Tom Hanks no lo ha podido evitar: ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter preguntando si alguien sabía qué había en el interior de un rascacielos que, sin una sola ventana, está ubicado en pleno corazón de Nueva York. Parece surrealista, pero existe y está en el número 33 de Thomas Street.

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm