Se la jugó en Twitter y ahora tendrá que ir disfrazado de Pikachu a Selectividad

Twitter está lleno de retos. Hace unos meses un joven estadounidense se hizo famoso al conseguir el tuit más retuiteado de la historia tras retar a una conocida cadena de restaurantes. "¿Con cuántos retuits podré tener nuggets de pollo gratis durante un año?", preguntó a Wendy's. "Con 18 millones", respondió la marca.

El tuit lleva a día de hoy 3,6 millones de retuits y subiendo. Otro joven ha querido sumarse a la moda de los retos, aunque lo ha hecho de una forma más humilde.

"Si esto llega a 10.000 RT hago Selectividad con el pijama de Pikachu", publicó el tuitero, acompañando el tuit con una imagen suya con el disfraz del famoso pokemon amarillo.

Su publicación consiguió en pocas horas más de 13.000 retuits por lo que tendrá que acudir a sus exámenes disfrazado de Pikachu.

