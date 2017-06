Terror en Londres tras tres ataques simultáneos

Caos en Londres, ciudad en la que esta noche se están registrando tres incidentes, de los que todavía se sabe muy poco, pero que, según ha confirmado la policía a la BBC han dejado al menos un muerto. Todo ha comenzado cuando, pasadas las 22.30, una furgoneta ha atropellado a varias personas en el emblemático Puente de Londres, el más conocido sobre el río Támesis a su paso por la capital británica, según informa la BBC. Minutos más tarde, la policía ha confirmado un segundo incidente, con disparos y apuñalamientos, en el Borough Market. Hay agentes armados tanto en el London Bridge como en el mercado, lugares habitualmente muy concurridos los sábados por la noche.

Según testigos citados por The Daily Mail, tres hombres han salido de la furgoneta, armados con cuchillos de 15 centímetros y han apuñalado al menos a siete personas en Borough High Street. El conductor se ha dado a la fuga y ha abandonado la escena dejando una rastro de sangre.

El tercer incidente ha tenido lugar a las 23.45 horas en Vauxhall, una zona más alejada de las dos anteriores.

La policía británica ha comunicado que se busca a tres personas, que probablemente estén armadas. Dada la confusión que se está viviendo y que el peligro aún persiste, también ha publicado unas recomendaciones: "Corre, escóndete y llama a emergencias".

Por el momento la Policía Metropolitana califica lo sucedido de "incidente grave", aunque por ahora no ha empleado el término terrorista. El atropello, que recuerda el atentado islamista del puente de Westminster de hace dos meses, ocurre a solo cinco días de las elecciones generales.

Downing Street ha comunicado que "la primera ministra está en contacto con los oficiales al cargo y está siendo puntualmente informada del incidente en London Bridge". El equipo de Donald Trump ha comunicado que el presidente de Estados Unidos también ha sido alertado de lo que está sucediendo.

A través de las redes, muchos usuarios están colgando vídeos e imágenes sobre la situación en estos momentos:

