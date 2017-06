Ariana Grande homenajea a las víctimas del atentado de Manchester

Ariana Grande ha vuelto a Manchester para celebrar un concierto en homenaje a las víctimas del atentado en su concierto de hace dos semanas.

El cartel de este concierto excepcional incluye a algunas de los artistas de música pop más importantes de estos últimos años como Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, Little Mix y Niall Horan (del grupo One Direction).

Llamado One love Manchester, el concierto se llevará a cabo casi dos semanas después del atentado suicida perpetrado el 22 de mayo por Salman Abedi, un británico de origen libanés de 22 años, al final de un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, en el que murieron 22 personas y otras 116 resultaron heridas.

Los beneficios del recital serán destinados a un fondo para ayudar a las familias de las víctimas de este ataque.