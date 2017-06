El emotivo minuto de silencio que han guardado los asistentes al concierto de Ariana Grande

La música frente a quienes causar dolor. La música frente a los atentados. Y emoción, mucha emoción. Eso es lo que se ha vivido este domingo en Manchester, ciudad a la que ha vuelto Ariana Grande, después del atentado en uno de sus espectáculos que mató a 22 personas.

Esta vez 50.000 personas acompañan a la cantante en el Old Trafford Cricket Ground, que verán también a artistas como Justin Bieber, Coldplay, Take That, Katy Perry, Pharrell Williams, The Black Eyed Peas, Miley Cirus, Usher y Robbie Williams. Las entradas del evento, llamado One Love Manchester, se vendieron en 20 minutos y el dinero será destinado a los familiares de las víctimas del atentado.

Antes de que todo comenzara se ha vivido un momento único: se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en honor a las víctimas, que emociona a todo aquel que lo vea.

Crowd at #OneLoveManchester have a moment of silence for the victims of the Manchester and London terror attacks. pic.twitter.com/NmuPlc88ct — Shady Music Polls (@TheFactsOfShade) 4 de junio de 2017

An emotional minutes silence kicks off #OneLoveManchester just listen to that crowd at the end! pic.twitter.com/ZIodzc6vHj — wes (@eeoberg) 4 de junio de 2017

Ataque a Londres Ataque a Londres



1 of 20 Comparte esta galería: