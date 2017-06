Multitud de quejas entre los madridistas por lo que se ve en esta imagen

El Real Madrid ha conquistado su duodécima copa de Europa frente a la Juventus de Turín. El conjunto de Zidane ha ganado por 4 goles a 1 con dos tantos de Cristiano Ronaldo, uno de Casemiro y otro de Marco Asensio.

Del lado italiano, Mario Mandzukic marcaba el gol del empate, que se iba al descanso con 1-1 en el marcador.

Una vez finalizado el partido, los jugadores celebraron el título en el césped y no en la grada, como solía ser costumbre en otras ediciones.

Después de que Sergio Ramos levantase la copa, los futbolistas quisieron dar una vuelta de honor para celebrar con el público que se había desplazado hasta Cardyff el título, pero no fue posible.

La organización permitió que los fotógrafos saltasen al césped y los jugadores no pudieron celebrar en condiciones la victoria porque estaban rodeados de fotógrafos, como se puede ver en la imagen:

(Puedes seguir leyendo después de la foto)

View of the pitch during celebrations after Real Madrid won the UEFA Champions League final football match between Juventus and Real Madrid at The Principality Stadium in Cardiff, south Wales, on June 3, 2017. / AFP PHOTO / Antonin THUILLIER

Esto no ha gustado nada a los madridistas que veían la celebración por televisión, muchos han considerado que los fotógrafos no han dejado a los jugadores disfrutar del momento.

Una cosa: a la próxima, menos fotógrafos, periodistas e invitados y más atención a la afición. Que lo de hoy ha sido escandaloso. — Benjamin L. Willard (@Ben_L_Willard) 4 de junio de 2017

Terrible el acoso de los fotógrafos cuando festejaban los jugadores del Real Madrid, no podían ni caminar. — Renato Andrade (@RenatoAndradeB) 4 de junio de 2017

Lamentable la desorganización de los fotógrafos en la #uclfinal2017 desluciendo la celebración de los jugadores del @realmadrid — Alberto Ramirez (@AlbertoR80) 3 de junio de 2017

Descontrol entre los fotógrafos en la celebración de la duodécima del Real Madrid ⚽️⚽️ #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/LNsFiff6wD — Natalia Martos (@NataliaMartosV) 3 de junio de 2017

Pero los fotógrafos de qué van? No están dejando al Real Madrid celebrar SU Copa de Europa... — Carmen Marín (@carmenmrin) 3 de junio de 2017

#FinalChampionsTotal demasiados fotógrafos en el césped no??? — Sergio leon (@sergio_leon9) 3 de junio de 2017

Que alguien eche a los fotógrafos del campo por favor #FinalChampionsTotal — pau (@paulaldeguer29) 3 de junio de 2017

Caótica organización de #FinalChampionsTotal niños, gente, fotógrafos, cada jugador por un lado y de guinda la patética reportera de A3 — Javier Compás (@javiercompas) 3 de junio de 2017

Respeto mucho a la prensa pero los fotógrafos son muy muy muy pesados ¡Dejar celebrar a los jugadores tranquilos!#FinalChampionsTotal — Itziar Enfedaque (@etlittlethings) 3 de junio de 2017

Madre mia que agobio de fotógrafos Nene #FinalChampionsTotal — pau (@paulaldeguer29) 3 de junio de 2017

Hay más fotógrafos en el campo que público en la grada. #ReyesDeEuropa #FinalChampionsTotal — TouKo (@Lomosolitario) 3 de junio de 2017

El conjunto blanco celebrará en la tarde del domingo el título con la afición. Tras salir desde el estadio Santiago Bernmabéu, a las 18:45 está previsto que la presidenta, Cristina Cifuentes, reciba al equipo. A las 19:30 la expedición madridista visitará la sede del Ayuntamiento, situada en la plaza de Cibeles, donde será recibida por la alcaldesa, Manuela Carmena.

Posteriormente, a las 20:15 horas, el equipo se desplazará a la plaza de Cibeles para volver una hora más tarde al Santiago Bernabéu, donde desde las 22:00 horas el equipo vivirá una fiesta y celebrará el título con su afición.