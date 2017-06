17 frases legendarias por las que adoramos a Hermione Granger

Por obra y gracia de J.K.Rowling, y sin que apenas nos diéramos cuenta, Harry Potter y sus inseparables amigos Ron Weasley y Hermione Granger se instalaban en nuestras vidas hace ya 20 años. Hermione, una inteligente y sensata niña un tanto sabelotodo, fue interpretada por Emma Watson... y ambas crecieron y maduraron juntas. "No sería la mujer fuerte e independiente en la que me he convertido ahora si no fuera por ella", ha confesado en alguna que otra ocasión la actriz británica.

No creas que el personaje de Hermione está concebido de manera casual. Rowling lo tenía claro: "Quería que fuera un espejo en el que las chicas pudieran mirarse. Por eso durante toda la historia debe lidiar con problemas como el desamor o el rechazo que supone que no oculte su inteligencia ni cambie su actitud para gustar a los demás". ¿Te suena? No es de extrañar que Emma Watson se haya posicionado como todo un icono feminista de nuestra generación. Así que hoy queremos rendir homenaje a Hermione Granger, una de las niñas más influyentes del cine del siglo XXI, con algunas de sus mejores frases.

1. Tienes la capacidad emocional de un ladrillo.

2. Las varitas mágicas solo son poderosas si lo son los magos que las utilizan, pero a algunos les gusta jactarse de que la suya es la más grande y la mejor.

3. Solo soy una chica lógica: veo más allá de los detalles externos y percibo claramente lo que otros ignoran.

4. Soy sangre sucia y a mucha honra.

5. ¡Libros! ¡Inteligencia! Hay cosas mucho más importantes: amistad, valentía....

6. No te atrevas a llamar patético a Hagrid, tonto diabólico [y acto seguido dio un puñetazo a su archienemigo, Draco Malfoy].

7. Discúlpame, pero no me gusta la gente solo porque sea atractiva.

8. Solo porque tardaste tres años en notarlo, Ron, no significa que nadie más haya visto que soy una chica.

9. Honestamente, ¿vosotros leéis?



10. Me he dado cuenta que siempre soy la que termina preparando la comida, ¡porque soy una chica, supongo! [modo ironía ON].

11. No me digas lo que hacer, Harry Potter.

12. Temerle al nombre solo agranda el temor al hombre.

13. ¿Te das cuenta de que tus sábanas fueron cambiadas, tu fuego encendido, tu salón ordenado y tu comida cocinada por un grupo de criaturas mágicas que no tienen paga y están esclavizadas?

14. Espero hacer algo bueno en el mundo.

15. ¡A quién le importa! Saltarse las normas a veces es emocionante.

16. [A Ron] ¿Entonces vas a llevar al baile a la chica más guapa sin importarte si es lo peor?

17. ¿Es así cómo se me ve el pelo por detrás? [de vital importancia para las que tenemos pelazo] .





Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest