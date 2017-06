Pelayo Díaz se despide de David Delfín: "Te has llevado un buen pedazo de mí contigo, amor de mi vida"

"David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida".

Estas son las palabras con las que el estilista Pelayo Díaz ha empezado su carta de despedida a David Delfín. Al día siguiente de conocerse la noticia del fallecimiento del diseñador, con el que mantuvo una relación de más de tres años, ha querido dedicarle unas palabras en Instagram, como hicieron otros amigos del diseñador, su pareja Pablo Sáez y el cantante Miguel Bosé, tío de su amiga Bimba.

El post, publicado el domingo por la tarde, ha conseguido más de 160.000 Me gusta y ha superado los 4.200 comentarios en menos de 24 horas. "Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar, Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor", escribe el estilista de Cámbiame (Telecinco), quien a finales del año pasado contó en Sálvame Deluxe que su ruptura había sido amistosa. "No fue algo dramático o por terceras personas, simplemente cuando algo ya no te compensa se acaba sin dar más motivos", contó entonces.

El joven, que a mediados de abril le mandaba a Delfín un mensaje de ánimo desde Pasapalabra, agradece al diseñador todo lo que le ha enseñado y confiesa ante sus seguidores que se ha ido el amor de su vida. "Te has llevado un buen pedazo de mí contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one 👑💕🐬 #davidelfinforever", escribe como despedida.

Diseñador y estilista se conocieron cuando Pelayo tenía sólo 20 años y al terminar su noviazgo en 2014 continuaron manteniendo su amistad. De hecho, días después de la separación, David Delfín decía esto de su ex: "Incluso puedo decirte que sigo enamorado, pero es definitivo. No pasa nada, porque los dos estamos bien y eso es lo que importa. Seguimos siendo amigos y continuamos trabajando juntos como antes". Ese año, cuando los rumores de crisis acechaban, salieron juntos a despedir el desfile Delfín en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

