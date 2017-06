El régimen sirio muestra imágenes de Omran, el niño que representó el sufrimiento de los civiles en Alepo

¿Recuerdas al pequeño Omran Daqneesh? Es aquel pequeño desorientado, cubierto de polvo, ensangrentado, recién rescatado de entre los escombros de su vivienda del barrio de Al Qatergui en Alepo (Siria) y que se convirtió en un icono del asedio de las tropas del régimen contra la ciudad.

Con su pantalón corto y su camiseta, sentado en esa silla de ambulancia naranja, con la mirada perdida, se le pudo ver tras ser rescatado por miembros de la Defensa Civil siria. Luego se supo que su hermano de 10 años, Alí, murió en el ataque. Y su pista, de seguido, se perdió.

Ahora, una periodista próxima al régimen de Bashar el Assad ha subido a su cuenta de Facebook imágenes de Omran, las primeras tomas del menor desde que su casa fue totalmente destrozada en agosto del pasado 2016. Estas imágenes parecen mostrar al menor y a su familia en buen estado de salud y viviendo todavía en su ciudad, que ahora está bajo el control de fuerzas leales a Damasco. Antes de la caída de los rebeldes, se informó de que la familia Daqneesh había cruzado, como miles de otros civiles desesperados, a la parte gubernamental de Alepo ante la desesperada situación de los milicianos.

(Puedes seguir leyendo tras la publicación...).

En las imágenes y un video corto publicado por Kinana Alloush -una reportera afín a Assad que, según el diario británico The Guardian, ha subido en el pasado selfies con cadáveres de combatientes rebeldes a sus redes sociales-, el progenitor de Omran sostiene que él no oyó caer las bombas del régimen sobre su casa y que los rebeldes y los medios de comunicación internacionales querían utilizar a su hijo para atacar al presidente sirio. "Querían comerciar en su sangre y publicaron sus fotos", denuncia.

Como informa The Telegraph, es posible que la familia haya tenido que hacer estas declaraciones obligada, por su propia seguridad ante el actual dominio de Damasco en su ciudad. Muchas familias de Alepo sostienen ahora que siguen siendo leales al Gobierno sirio, derrotados como han sido los opositores que durante meses dominaron gran parte de la ciudad, considerada antes de la guerra como la capital económica del país.

El niño se ve, junto a sus hermanos, tranquilo y serio en los brazos de su padre y algo más sonriente, en un dormitorio con aires infantiles.

La informadora sostiene con firmeza en mitad de la entrevista que aquella imagen de Omran era sólo una mentira para perjudicar al régimen. "Aquí ahora vive ,en el estado sirio, con su ejército, su líder y su gente", concluye la entrevistadora.

New photographs starting to emerge of Omran Daqneesh, the little boy who became a symbol of Aleppo's suffering. pic.twitter.com/a0NHhgubwS