El sol y las altas temperaturas empiezan a hacer acto de presencia y, aunque todavía no es verano, apetece ya irse a la playa a darse un buen chapuzón que alivie el calor. Ahora bien, ¿cuáles son las mejores playas para ello y a cuáles es mejor no acercarse?

Varios estudios ofrecen la respuesta y muestran la cara y la cruz de nuestras playas.

LAS PLAYAS MÁS LIMPIAS DE ESPAÑA...

La Bandera Azul es posiblemente el distintivo más conocido por los ciudadanos a la hora de saber dónde se encuentran las playas más limpias. Promovido desde 1987 —este año celebra su 30 aniversario— por la Foundation for Environmental Education (FEE), su jurado internacional ha concedido este año 4.287 Banderas Azules en los 49 países participantes en el hemisferio norte: 3.575 para playas, 662 para puertos y 50 para embarcaciones turísticas sostenibles.

España es, desde que se concede esta distinción, el país con más Banderas Azules del mundo: en 2017 ha logrado 684, de las que 579 corresponden a playas, 100 a puertos deportivos y 5 a embarcaciones turísticas sostenibles. Esto significa que 1 de cada 6 Banderas Azules que ondee en el mundo este año lo hará en nuestro litoral; y que del porcentaje total, España representa un 16%. Concluyendo: en una de cada cinco playas españolas ondeará este verano la Bandera Azul y por Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana es la líder con 129 (4 más que en 2016), seguida de Galicia (113), Cataluña (95) y Andalucía (90).

Otra forma de localizar una playa limpia es fijarse en la calidad de sus aguas para el baño. Así lo ha hecho un informe presentado en mayo por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Comisión Europea (CE). Según sus autores, las aguas de baño han mejorado de manera importante en la Unión Europea (UE) en las últimas décadas: en la actualidad, más del 85% de las aguas analizadas en los países miembros cumplen de manera "excelente" los estándares de calidad, lo que significa que se encuentran libres de la mayoría de las principales sustancias contaminantes dañinas para la salud.

En España, durante 2016, se estudiaron 2.191 zonas de baño (1.949 de costa y 242 de interior) de acuerdo a varios indicadores y se concluyó que en el 98,1% lograron cumplir al menos con los estándares de calidad suficientes según la normativa vigente (la Directiva 2006/7/EC).

... Y LAS MÁS SUCIAS

La Bandera Azul es, según sus propios responsables, una "iniciativa precursora de todos los sistemas de certificación ambiental y ecoetiquetado". Sin embargo, las Banderas Azules no deberían verse como un certificado ecológico, porque en la práctica premian las dotaciones y los servicios de una playa, sostienen algunos expertos. En este sentido, una playa natural con la típica imagen paradisiaca no podría recibir una bandera azul. Xisco Roig, doctor en geografía y consultor ambiental, especializado en geomorfología, asegura que las Banderas Azules favorecen la erosión y penalizan procesos naturales al enfocarlo como un servicio y no como un sistema natural.

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción publica desde 1999 el informe anual "Banderas Negras", que analiza la situación del litoral y las actuaciones humanas que lo deterioran o destruyen, y denuncia las playas o tramos de litoral con vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas u otra actuación que ocasiona pérdida ambiental.

El informe destaca un total de 47 playas, rías y puntos costeros en 2016 como las zonas con el "peor estado ambiental" de España y por haber sufrido "actuaciones irresponsables por parte de administraciones públicas que han promovido la destrucción o puesto en peligro nuestro maltrecho litoral". El trabajo recuerda que se asiste a problemáticas recurrentes, como el hotel ilegal en la playa El Algarrobico (Almería), ampliaciones portuarias como en Baleares y Alicante, vertidos que generan contaminación o abandonos injustificados de limpieza de las playas. Andalucía, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con mayor número de Banderas Negras.

El informe de la AEMA y la CE también señala lugares donde la calidad de las aguas de baño es mala. España es, según este estudio, uno de los tres países europeos donde se encuentran el mayor número de lugares de baño con una "pobre" calidad de agua. Italia ocupa el primer puesto (100 zonas de baño, el 1,8%), Francia el segundo (82 zonas, el 2,4%) y España el tercero (39 zonas, el 1,8%).