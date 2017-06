Gordó deja el PDeCAT pero mantiene su escaño en el Parlament

El exconseller de Justicia y exgerente de CDC Germà Gordó ha anunciado este martes que abandona las filas del PDeCAT, aunque no piensa renunciar a su escaño en el Parlament y se mantendrá fuera del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí), como diputado no adscrito.

La decisión llega después de que el pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anunciara que investigará a Gordó por tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y otros asuntos vinculados al caso del 3 %, lo que llevó a ERC y a la propia dirección del PDeCAT a exigirle que renunciase a su acta de diputado.

"Causo baja del nuevo partido PDeCAT y evidentemente del grupo parlamentario de JxSí y permaneceré como diputado no adscrito, en el sentido que me ha pedido la plataforma Nova Convergència (corriente interna que él abanderaba dentro de la formación demócrata) y después de haberlo hablado con algunos dirigentes del partido y algunos compañeros de escaño", explica Gordó en un comunicado.

Gordó recuerda que durante 37 años ha militado en CDC y señala: "Cuando mi partido de toda la vida ha tomado decisiones, siempre las he asumido responsablemente".

"Pero asumir las decisiones mayoritarias no comporta no tener opinión o no poderla manifestar", dice Gordó, que añade que en los últimos años no ha renunciado a dejar clara su "opinión personal".

"PÉRDIDA DE CONFIANZA MUTUA"

Gordó subraya que en los últimos meses "han sido muchas las ocasiones" en las que ha "discrepado en cuestiones de especial relevancia, como declarar obsoleto un activo tan inmenso como CDC" o "dejar de lado valores esenciales para una sociedad moderna y democrática" que CDC "siempre defendió" pero que "demasiado a menudo han quedado escondidos por la presión del juego parlamentario".

El exconseller explica que el pasado viernes, con el anuncio de la investigación del TSJC, acordó con la dirección del PDeCAT un comunicado que, "para evitar que alguien malévolamente pudiese considerar que la situación perjudicaba al proceso" soberanista, planteaba su renuncia como presidente de la Comisión de Justicia del Parlament, sin cuestionar su pertenencia al grupo de JxSí.

Horas más tarde, rememora Gordó, después de que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, le sugiriera vía Twitter entregar su acta de diputado, "se produjo un punto de inflexión que de manera evidente ha llevado a una situación de pérdida de confianza mutua".

"Me resulta incomprensible este cambio de criterio. Y más ahora que el grupo parlamentario del que formo parte está trabajando en una reforma en la cual sea la apertura de juicio oral, y no una investigación, aquello que marque el momento procesal que haga que los diputados tengan que dejar de ejercer sus funciones, no su acta de diputado", protesta.

