La extraña confesión sexual de Risto Mejide a Bárbara Rey en 'All you need is love'

All you need is love... o no, el programa de Risto Mejide en Telecinco, contó en la noche del lunes con la presencia de Bárbara Rey.

La vedette y el exjurado de Operación Triunfo se entrevistaron mutuamente durante un momento del espacio televisivo.

Una de las preguntas que lanzó Rey dejó a Risto un poco descolocado. La actriz quiso saber si éste siempre llevaba puestas sus famosas gafas. Mejide, lejos de achantarse, respondió con sinceridad: "La única vez que me las dejé puestas fue la primera vez que me acosté con mi esposa. Luego ella me preguntó si siempre lo hacía así".

Risto Mejide se casó con la youtuber Laura Escanes —20 años menor que él— el pasado 21 de junio en una ceremonia privada en la Masía Mas Cabanyes (Barcelona) a la que asistieron numerosos rostros conocidos. El publicista tiene un hijo de su anterior relación con la periodista Ruth Jiménez.

Además, durante el programa Bárbara Rey hizo un repaso por vida sexual, habló de su matrimonio con Ángel Cristo y recordó sus experiencias con mujeres.

La presentadora también tuvo tiempo para expresar qué opina de los hombres que matan elefantes y aseguró que "quien mata animales es un ser despreciable".