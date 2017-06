La original propuesta de J.K Rowling que no va a gustar NADA a Trump

"No creo que debamos extenderle la alfombra roja al presidente de Estados Unidos cuando sus políticas van en contra de todo lo que defendemos". Las palabras las ha pronunciado recientemente el alcalde de Londres, Sadiq Khan, sobre la visita que Trump tiene preparada al Reino Unido para finales de año. Y a su opinión se ha unido ahora la popular escritora J.K. Rowling.

Todo ello después de que Donald Trump publicase un polémico tuit tras los atentados de Londres del sábado, en los que murieron siete personas. "¡Al menos 7 muertos y 48 heridos en un ataque terrorista y el alcalde de Londres dice que "no hay razón para alarmarse!", dijo.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2017

Este martes, J.K. Rowling ha tenido una original idea para dar la bienvenida a Trump al país en otoño. "En vez de crear pancartas, creo que deberíamos poner en grande los tuits de Trump sobre Londres para que aparezcan en las cámaras cada vez que él vaya a algún sitio a 'mostrar su apoyo", ha escrito en respuesta a un usuario que había afirmado: "Creo que no conozco a nadie que no fuera a una protesta contra la visita de Trump".

Rather than crafting placards, I think we should enlarge Trump's London tweets so they're on camera everywhere he goes to 'show support.' https://t.co/BvpdfBzSiA — J.K. Rowling (@jk_rowling) 6 de junio de 2017

La escritora respondió después a otro usuario que aseguraba que la visita de Trump "debería ser ignorada por todo el mundo". "Que dejen a la Policía concentrarse en su trabajo de verdad y no den tanta publicidad", añadió.

"Yo preferiría que no viniera, pero si viene, me gustaría que incluyeran sus malvados tuits frente a las chuletas que le han preparado para que lea", propuso J.K. Rowling.