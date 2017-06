La historia de enemistad entre Gerard Piqué y el Real Madrid ha vivido este martes un nuevo episodio. El defensa central de Barça ha salido al paso de quienes afirman que el Madrid de Zidane está viviendo un ciclo tan bueno como el que vivieron los culés bajo la batuta de Josep Guardiola.

Con su particular estilo, Piqué ha dado a entender que los logros del club blanco no son comparables a los de aquel Barça. "Cuando veáis al Barça hacer una rúa por una Copa del Rey podréis decir que el Madrid tiene un ciclo importante", ha dicho.

Piqué en @casadelfutbol "Nosotros no hacemos rúas por ganar una Copa del Rey como el Madrid" pic.twitter.com/otJZOuy99g

Sus palabras, como era de esperar, han levantado ampollas entre los seguidores del Real Madrid. Pero a otros les ha despertado la memoria, y le han recordado a Piqué unas imágenes que se han repetido mucho en redes sociales:

PIQUÉ: "Nosotros no hacemos ruas por ganar la Copa del Rey". Pero bien que váis al C. Nou (vacío) a celebrarlo, eh: pic.twitter.com/eKf8WD7GPG

(2017) Pique : "Barça don't do victory parades for winning the Cup"



2012 : https://t.co/HPksFWXtox