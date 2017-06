¿A qué hora se sabrán los resultados en Reino Unido?

Por si Reino Unido no tenía suficiente con la preparación de las negociaciones del Brexit, la primera ministra, Theresa May, anunció de forma inesperada la convocatoria de elecciones anticipadas. La cita con las urnas será el 8 de junio y, aunque pienses que pueden no tener importancia para tu día a día en España, eso no es del todo cierto. El primer ministro que elijan los británicos liderará de una manera muy concreta la salida de Reino Unido de la UE: los que más posibilidades tienen han dejado claro que son pocos los puntos en los que coinciden sobre este asunto. Así que, lee, lee y conoce todo sobre estas elecciones, que afectarán más allá de las fronteras nacionales del país.

1. ¿Y por qué hay elecciones anticipadas?

Porque May quiere reforzar su liderazgo y es consciente de que era algo que los miembros de su partido, el conservador, venían pidiéndole desde hace tiempo. No hay que olvidar cómo asumió el cargo la actual primera ministra: tras la dimisión de su predecesor, David Cameron, horas después de ganar el 'sí' al Brexit en Reino Unido y tras ser la única candidata a sucederle.

De aquello han pasado nueve meses y desde entonces han sucedido muchas cosas. De hecho, fuentes diplomáticas han asegurado a medios como The Times que la capacidad de movimiento de May de forma autónoma es casi nula, por no hablar de la frágil mayoría parlamentaria que tiene: el partido conservador cuenta con una mayoría de 17 diputados en la Cámara de los Comunes, de 650 escaños. A esto hay que sumarle que, cuando convocó las elecciones anticipadas, su principal oponente, el laborista Jeremy Corbyn, estaba en un momento muy débil. Pero esto último también ha cambiado: del 20% de ventaja que tenía May en abril sobre Corbyn, ahora sólo tiene un 5%.

Por todo ello May tiene claro su objetivo: obtener un resultado electoral mejor que el de las últimas elecciones de 2015, en las que ganó Cameron, para hacerse con una legitimidad democrática de la que carece en la actualidad y así liderar el Brexit a su manera.

2. ¿Cómo votan en Reino Unido?

Es un poco complicado y muy diferente de cómo es en España. El sistema electoral británico es mayoritario uninominal, es decir, se caracteriza porque en cada circunscripción electoral (hay 650) se elige solamente a un diputado. Sólo hay una vuelta y se elige al que más votos obtiene, por lo que el resto no tiene representación, lo que perjudica claramente a las minorías. Este tipo de sistema favorece la existencia del llamado "voto útil", es decir, la votación por el candidato que más posibilidades tiene sin que sea necesariamente la primera preferencia del elector.

Este mapa explica a la perfección cómo serían los resultados en España si el sistema electoral fuera igual:

Más datos para entenderlo mejor: este sistema electoral explica que en 2015 el eurófobo UKIP solo obtuviera un escaño a pesar de ser la tercera fuerza más votada a nivel nacional, con un 13% de los sufragios. O que en 2010 el Partido Unionista Democrático obtuviera ocho escaños con sólo el 0,6% de los votos.

Por eso es tan importante que cada diputado que aspire a llegar al Parlamento pelee el escaño en su comunidad prácticamente puerta a puerta.

3. Eso del "Parlamento colgado" suena mucho.. ¿qué es?

Es un parlamento en el que ningún partido tiene más de la mitad de los representantes de la Cámara de los Comunes, lo que significa que necesita el apoyo de las otras formaciones para legislar.

Bonus track: Técnicamente una mayoría podría ser posible con la mitad más uno de los parlamentarios de la Cámara de los Comunes. Esto es, 326 de los 650 diputados que se elegirán en estos comicios. Teniendo en cuenta que uno de los diputados es el "Speaker" que hace las veces de presidente de la cámara y no vota, y que los del Sinn Féin no toman posesión de su escaño por no reconocer la legitimidad del gobierno británico en sus circunscripciones en suelo irlandés, podría haber una mayoría parlamentaria con 322 parlamentarios.

4. ¿Quiénes son los candidatos y qué quiere cada partido?

Los programas de tories y laboristas son los más conocidos, pero hay que mirar más allá. Desde los liberal-demócratas al Partido Verde, pasando por los norirlandeses del Partido Unionista Democrático (8 escaños) y el Sinn Feinn (4) o los galeses de Plaid Cymru (3), todas las formaciones políticas tienen un "manifiesto" que resume su programa de gobierno.

El Brexit, por supuesto, ocupa un lugar central, pero la austeridad, la seguridad o la inmigración son otros de los los temas más candentes. Esto es lo que quiere cada uno:

5. ¿Cuándo se sabrán los resultados?

El 8 de junio será un día largo. Reino Unido comenzará a votar a las 6 de la mañana (hora peninsular) y podrá hacerlo hasta las 23 horas (peninsulares). Justo a la hora del cierre se sabrán las primeras encuestas a pie de urna, que suelen ser bastante fiables. De hecho, en 2015, las ofrecidas por la cadena pública BBC mostraron justo lo que pasó: una mayoría de los conservadores.

Los resultados de cada circunscripción empezarán a filtrarse desde las primeras horas de la mañana del viernes y el goteo seguirá durante el día. Sin embargo, tal y como explica Ned Simons, de El HuffPost UK, si, como se espera, ni los laboristas ni los conservadores ganan una mayoría, podría pasar casi un mes antes de que finalice la creación de un nuevo Gobierno.