Cristina Pedroche tendrá un papel en la nueva película de Santiago Segura

Cristina Pedroche da el salto al cine. Horas después de que la web especializada Vertele anunciase la noticia en exclusiva, la colaboradora de Zapeando (LaSexta) ha confirmado su próximo debut en la gran pantalla a través de su blog en ¡Hola!.

Y ahora, cine es el titulo del post en el que habla por primera vez de esta nueva aventura. "Estoy muy contenta de poder contaros que estoy rodando una película", escribe sobre este trabajo en el que estará bajo las órdenes de Santiago Segura y tendrá a Maribel Verdú como compañera de reparto. "La película se titula Sin Filtro y es una comedia liberadora y optimista".

La presentadora de Pekín Express (LaSexta) celebra en este artículo el nuevo rumbo que toma su carrera profesional, que arrancó con 17 años cuando fue a su primer curso de interpretación: "Es un paso más en mi carrera y me lo he tomado con muchas ganas, energía e ilusión".





Pedroche explica también cómo fue su trayectoria hasta llegar a Sé lo que hicistéis (LaSexta) y revela que desde su aparición en el programa de Patricia Conde, en enero de 2010, no ha parado de trabajar ni tampoco de hacer castings para series ni películas. "Y por unas cosas u otras no salió nada. O bien porque yo no podía compaginarlo con mi trabajo actual o bien porque directamente ni me llamaban. Me han rechazado más veces que he rechazado yo jajajaja", asegura.

Sobre la película de Santiago Segura, de la que no se sabía nada hasta el pasado lunes, dice que fue un flechazo. "Me pasaron la separata ¡¡sentí que ese papel iba a ser mío!!", escribe la vecina más famosa de Vallecas, que tendrá "un papel pequeño pero importante". "La única protagonista indiscutible es Maribel, y los demás actores vamos acompañándola en su día a día", dice sobre la actriz, a la que dedica las últimas palabras de su post. "Maribel es un amor y ahora lo que tengo que hacer es pegarme bien a ella a aprender todo lo que pueda".

Mi dire @ssantiagosegura #sinfiltro #nuestraprimeravezjuntos #yyaleamo ❤️ Una publicación compartida de bel verdu (@maribelverdu) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 8:04 PDT