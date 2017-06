El escritor polaco Adam Zagajewski ha sido reconocido este jueves 8 de junio con el premio Princesa de las Letras 2017. El autor, que ha sido seleccionado entre 38 candidatos, recibirá 50.000 euros y la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró.

Así lo ha anunciado el jurado del premio, presidido por Félix de Azúa Comella, en un acto celebrado en el Salón Covadonga del Hotel homónimo de Oviedo y posteriormente a través de su cuenta de Twitter.

"La poesía de Zagajewski —así como sus reflexiones sobre la creación y su intenso trabajo memorialístico— confirma el sentido ético de la literatura y hace que la tradición occidental se sienta una y diversa en su acento nativo polaco, a la vez que refleja los quebrantos del exilio. El cuidado por la imagen lírica, la vivencia íntima del tiempo y el convencimiento de que tras una obra artística alienta el fulgor, inspiran una de las experiencias poéticas más emocionantes de la Europa heredera de Rilke, Miłosz y Antonio Machado", destaca el acta del jurado.

Acta del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017. https://t.co/26AMIM5P3V #PremiosPrincesadeAsturias. — Fundación Princesa (@fpa) 8 de junio de 2017

LA TRAYECTORIA DE ZAGAJEWSKI

Ensayista, poeta y novelista, Zagajewski nació en Lwów (Ucrania) en 1945. Se graduó en Filosofía y Psicología por la Universidad Jagiellonica y se convirtió en uno de los poetas polacos contemporáneos más famosos, principal representante de la Generación del 68. A él se deben dos de los principales de lemas de este grupo comprometido políticamente y al que pertenecen también Kornhauser, Kipska, Krynicki o Baranczak: Powiedz prawde (Di la verdad) y Mow wprost (Habla claro).

Disidente del régimen comunista, tuvo que exiliarse de Polonia después de que se prohibiese su obra. En 1982 se trasladó a Alemania, después a París y finalmente a Estados Unidos. En 2002 regresó a Cracovia, donde reside actualmente.

Es autor de poemarios como Ir a Lviv (1985), Tierra de fuego (1994) y Retorno (2003) y de ensayos como Solidaridad y soledad (1968) y En defensa del fervor (2002). Además es coeditor de la revista literaria Zeszyty literackie, que se publica en París, ha sido profesor visitante en el Creative Writing Program de la Universidad de Houston y en la actualidad lo es en la de Chicago.

Zagajewski publicó su primer poemario en 1972, Komunikat, al que le siguió la novela Cieplo zimno (Caliente y frío). También difundió sus ideas en la revista clandestina Zapis, uno de los principales medios de la oposición democrática polaca. En 1990, ya en el exilio, publicó el poemario Plótno, una evolución hacia la contemplación poética, lejos de la combatividad de sus primeras obras.

"La poesía tiene un valor extra solo cuando la vida humana está en peligro, cuando la sociedad está a punto de perecer", decía en una entrevista con ABC en 2015, en la que aseguraba también que para escribir poesía se necesita un impulso, "que se tiene o no se tiene". "No se puede enseñar ese impulso. Es un don, y no se puede enseñar. Pero si tienes la suerte de tener ese don hay mucho trabajo que hacer", aseguraba entonces el nuevo Princesa de Asturias de las Letras.

Sobre su obra, la crítica ha destacado la música y luminosidad de su voz literaria. Entre sus temas recurrentes están la noche, los sueños, el tiempo, la eternidad, el silencio y la muerte.

Algunas obras suyas posteriores son el ensayo Dwa miasta, 1991 (Dos ciudades, 2006), los poemarios Ziemia ognista (Tierra de fuego, 2004), Trzej aniolowie, 1998 (Tres ángeles), Pragnienie, 1999 (Deseo, 2005), Anteny, 2005 (Antenas, 2007), Niewidzialna reka, 2009 (Mano invisible, 2012), calificado como "una maravilla", el libro de memorias W cudzym pieknie, 1998 (En la belleza ajena, 2003) y la recopilación de ensayos Obrona zarliwosci, 2002 (En defensa del fervor, 2005). La última obra publicada en España es Releer a Rilke (2017).

Este 2017 ya se han dado a conocer otros cinco de los galardonados en diferentes categorías: en Artes, el sudafricano William Kentridge; en Comunicación y Humanidades, Les Luthiers; en Ciencias Sociales, a la escritora Karem Armstrong; en Cooperación Internacional, la Hispanic Society; y en Deportes la Selección de Rugby de Nueva Zelanda.