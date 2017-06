El irónico tuit de la Policía a sus críticos "súper guay" que arrasa en Twitter

La Policía Nacional ha publicado un irónico tuit, dirigido a los "súper guay" que dicen que "la Poli no mola", en el que defiende la labor del Cuerpo.

Si vas de súper guay y dices que la Poli no mola, te dejamos otros amigos en caso de emergencia (Pero si te entran dudas, aquí estamos📞091🚔) pic.twitter.com/4kf2k6X0fI

El mensaje, que en pocas horas ya tiene más de 1.500 retuits y 2.100 me gusta, ha provocado un intenso debate entre los defensores de la Policía Nacional y sus críticos.

Espero que Hulk nunca me desahucie...

a la que te roban vas llorando a la policia, te reto a que no la llames mas en tu vida

A mi que no me llamen. Gotham no se defiende sola y estoy muy ocupado.

Os dejo el tlf de Robin, está en prácticas pero tiene talento. 812732