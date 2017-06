Ignacio Echeverría, el español desaparecido en Londres, es uno de los muertos en el atentado

Ignacio Echeverría, español de 39 años y residente en la capital británica desde hace más de un año, es una de las ocho víctimas mortales del doble atentado del sábado en Londres. Tras días de angustia, este miércoles su familia ha confirmado la fatal noticia.

"Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo", ha explicado su hermana Ana en su cuenta personal de Facebook. "Mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas, y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna te queremos y nunca te olvidaremos", ha añadido por su parte su otra hermana, Isabel, en la misma red social:

El caso de Echeverría ha sido especialmente delicado, puesto que la tardanza de las autoridades británicas en dar alguna información sobre su paradero estaba causando un gran dolor en la familia. Tras la confirmación por parte de las hermanas, el Gobierno español ha emitido un comunicado en el que ha elogiado la "actitud ejemplar" mostrada por Ignacio Echeverría.

"El Gobierno ha recibido con profunda tristeza y consternación la confirmación por las autoridades británicas de que Ignacio Echeverría se encuentra entre las víctimas mortales de los crueles ataques terroristas del pasado sábado en Londres", ha indicado en el texto el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha transmitido "a sus familiares y amigos que no están solos en su dolor y que, hoy, España está con ellos compartiendo sus sentimientos y desolación y acompañándoles en este terrible trance". Junto a este comunicado, las reacciones a la confirmación de su muerte han sido casi inmediatas:

El heroísmo de Ignacio Echeverría debe guiarnos ante la sinrazón del #terrorismo. Descanse en paz. Mi cariño a su familia, todo un ejemplo. pic.twitter.com/OaTzqRn13U — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 7 de junio de 2017

⚫ El terror islamista no vencerá aunque se lleve a héroes como Ignacio Echeverría, asesinado en Londres mientras defendía a una mujer. 😰DEP — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 7 de junio de 2017

Ignacio Echevarria ha sido un ejemplo para todos nosotros. Dios lo tenga en su gloria. — JM GARCIA-MARGALLO (@MargalloJm) 7 de junio de 2017

Por su parte, el alcalde de Las Rozas, en Madrid, ha anunciado que la primera medalla de la ciudad llevará el nombre de Ignacio Echeverría:

El Ayto decretará dos días de luto oficial y la primera medalla de la ciudad de #LasRozas llevará el nombre de Ignacio Echeverría. — José de la Uz (@jdelauz) 7 de junio de 2017

Cómo murió el joven madrileño ha marcado a todo aquel que ha conocido su historia. Echeverría regresaba de patinar con sus amigos cuando presenció el ataque en la zona de Borough Market y se enfrentó a los terroristas a patinazos para defender a una mujer que estaba siendo apuñalada. La última vez que fue visto estaba tendido en la acera.

Sus amigos explicaron a los familiares que Ignacio fue el único del grupo que se paró para socorrer a la mujer agredida. Desde entonces, ni sus allegados ni sus amigos lograron contactar con él ni encontrarle en los hospitales, pese a haber llamado al Consulado español, a la Policía y a los hospitales de la zona.

UN LARGO PROCESO

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, habló el lunes por la noche con su homólogo británico, Boris Johnson, para urgirle a que se aceleraran los trámites de identificación, con el objetivo de "no añadir más angustia y dolor a las familias".

Johnson se comprometió a actuar con celeridad, pero le advirtió de que "los protocolos de la policía para evitar identificaciones erróneas son pesados", según explicó el martes Dastis. La misma respuesta ofreció el secretario del Foreign Office a su colega francés, Jean-Yves Le Drian, preocupado por el paradero de un compatriota.

La policía británica recibió el domingo las huellas dactilares de Echeverría pero estas no fueron suficientes para acreditar la identificación, por lo que el lunes reclamó muestras de ADN, lo que podría haber demorado el proceso. "Seguimos sin noticias de Ignacio Echeverría. Las autoridades británicas nos piden 24 o 48 horas más para darnos información", escribió el martes en su página de Facebook Joaquín Echeverría, hermano de Ignacio.

Tanto Joaquín como su hermano Enrique y sus padres habían viajado a Londres para reunirse con sus dos hermanas, una de ellas residente en la capital británica. No se permitió a ningún pariente de Ignacio ver los cuerpos de las víctimas sin identificar, lo que no sería suficiente para una filiación definitiva, según el protocolo de la policía británica, pero al menos hubiera permitido poner fin a la incertidumbre.

EL PROTOCOLO

La tardanza en la identificación de las víctimas ha provocado un gran desconcierto. Preguntada sobre este asunto, la portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, ha dicho este miércoles desconocer los motivos por los que las autoridades británicas no han informado aún de la situación de Ignacio Echeverría y ha recordado que, tras un atentado, un pilar fundamental de la actuación es el cuidado de las víctimas.

Delgado, en una entrevista en Onda Cero, ha recordado que esa fue una de las prioridades de las autoridades españolas tras los ataques del 11 de marzo de 2004.

"No tengo ninguna explicación, no lo sé, no sé qué está ocurriendo, si es por cuestiones operativas o por otro tipo de cuestiones", ha asegurado Delgado sobre la anomalía de este "impasse informativo", especialmente cuando hay víctimas "a las que dar asistencia, cobijo e información".

El Gobierno británico ha salido al paso de las críticas que está recibiendo por la lentitud con la que se está procediendo a identificar a las víctimas del atentado de Londres del sábado, subrayando que se trata de un "proceso complejo y desafiante".

Identificar a grandes números de víctimas en un grave incidente es un proceso complejo y desafiante

"Identificar a grandes números de víctimas en un grave incidente es un proceso complejo y desafiante", ha afirmado el Ejecutivo de Theresa May en un mensaje enviado a la prensa extranjera y que recoge el diario The Guardian.

"La identificación precisa de las víctimas es crucial y se toman todos los cuidados para garantizar que se hace lo más rápido posible y conforme a los más altos estándares, con la debida consideración a las familias, en enlace con el responsable de identificación y el forense", ha añadido.