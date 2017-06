El periodista Javier Cárdenas ha insinuado este miércoles en su programa radiofónico que existe una relación entre el autismo y las vacunas. Ese comentario, que se hace eco de teorías sin ninguna base científica, ha hecho merecedor al presentador de una gran oleada de críticas en redes sociales.

Sus palabras, transcritas por 20minutos, han sido estas: "Una reflexión más que interesante, sobre todo a los que nos toca de cerca. Ya lo dijo incluso Obama, el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal. Seguro. Desde un punto de vista de vacunas, como muchos sostienen esta teoría y es una teoría apoyada en hechos importantes; que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que sus cuerpos no saben absorber. O por la razón que sea. Pero en Estados Unidos han aumentado un 78% en los últimos diez años. ¡Un casi 80% de los casos de autismo! Y obviamente no han aumentado de casualidad".

"¿Hay que esperar mucho más para actuar?", ha proseguido, "¿Para investigar y para comparar? Por mucho que sean lobbies enormes, ¿qué pasa con las vacunas por ejemplo? Porque a la mayor parte de niños les ocurre siendo muy pequeñitos. Es decir, nacen, son como otros niños, totalmente normal, y cuando pasa el tiempo, sobre todo una gran parte de ellos a raíz de las primeras vacunas, comienza ese calvario para tantas familias. Te lo dice alguien que le ha tocado muy de cerca, muy, muy de cerca. Así que algo está ocurriendo pero que no es casualidad. No entiendo como no se investiga de forma realmente... Es decir se sabe el dato, pero se está como dejando, como dejando. Y no se puede permitir. Es una epidemia lo que está ocurriendo. Ya no en Estados Unidos. En nuestro país. Como aumenta de una forma tremenda. Hay asociaciones que se dejan la vida por ayudar a personas con autismo. Tremendo, de verdad".

Sus palabras han causado estupor en Twitter, donde el nombre del presentador se ha convertido en Trending Topic debido a la cantidad de comentarios y bromas sobre su desacertada reflexión:

Javier Cárdenas pontificando sobre vacunas y autismo. No saltaba una alerta sanitaria de tal magnitud desde Ana Mato y la crisis del Ébola. — Dios (@diostuitero) 7 de junio de 2017

Javier Cárdenas y su tesis de que las vacunas provocan autismo. Es el cuñadismo supremo. La excelencia del cuñadismo. — Alvaro Alonso (@alvaroap) 7 de junio de 2017

