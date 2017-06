La Fiscalía de la Audiencia Nacional no encuentra explicación a la tardanza en informar sobre Echeverría

La portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, ha dicho desconocer los motivos por los que las autoridades británicas no han informado aún de la situación de Ignacio Echeverría y ha recordado que, tras un atentado, un pilar fundamental de la actuación es el cuidado de las víctimas.

Delgado, en una entrevista en Onda Cero, ha recordado que esa fue una de las prioridades de las autoridades españolas tras los ataques del 11 de marzo de 2004.

"No tengo ninguna explicación, no lo sé, no sé qué está ocurriendo, si es por cuestiones operativas o por otro tipo de cuestiones", ha asegurado Delgado sobre la anomalía de este "impás informativo", especialmente cuando hay víctimas "a las que dar asistencia, cobijo e información".

La fiscal, especialista en terrorismo yihadista, ha opinado también que sería "una temeridad" y una "irresponsabilidad" pensar que en España "no habrá atentados terroristas", al tiempo que ha calificado de "magnífica" la combinación y la metodología de trabajo de los profesionales de la Policía, la Guardia Civil y el CNI.

Como punto esencial de la lucha antiterrorista, Delgado ha puesto el énfasis en la cooperación internacional con niveles "muy buenos de agilidad".