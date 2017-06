Ronaldo Nazario sigue siendo uno de los grandes ídolos del madridismo. El delantero visitó este martes El Hormiguero en Antena 3 y volvió a dar muestra del sentido del humor y la bonhomía por la que es recordado tanto como por sus goles.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos le preguntó por las famosas fiestas que organizaba cuando era jugador del Real Madrid. El delantero reconoció que sí, que las montaba buenas: "Eran muy buenas fiestas y algunos las recuerdan mucho más que mis goles".

Pero la memoria de Ronaldo no quedó ahí, ya que también contó una anécdota que lleva varios años yendo de boca en boca entre los aficionados al fútbol. Todo empezó con una llamada de Florentino Pérez para pedirle al jugador que contuviese un poco su carácter fiestero.

"Fíjate en Figo", contó Ronaldo que le dijo el presidente del Real Madrid. Y esta fue su respuesta: "Presi, si yo tuviese la mujer que tiene Figo, también me quedaría en casa".

Sus palabras han corrido como la pólvora durante las últimas horas, y han sido muy retuiteadas y comentadas:

