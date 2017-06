Trucos para encontrar el bikini perfecto

Llega la temida época del destape y con ella la frenética búsqueda (en probadores mal iluminados) del traje de baño que mejor nos siente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el mejor modelo según nuestro cuerpo?

Esta guía te ayudará a responder estas preguntas y encontrar el diseño con el que sacarle más partido a tu cuerpo. Porque todas tenemos un modelo que nos sienta bien, sólo hay que saber cómo buscarlo.

SI QUIERES DISIMULAR TRIPA

Tu mejor aliado es el bañador de una pieza, tendencia triunfadora este verano. Dentro de esta categoría, busca modelos con drapeados a la altura del abdomen que disimulen volúmenes; también son recomendables los que se ciñen a la altura de la cintura o los que crean un efecto óptico con estampados (por ejemplo, con rayas verticales). Si lo que quieres es un bikini, decántate por los de braguita alta e inspiración retro.

SI QUIERES PRESUMIR DE GLÚTEOS Y ALARGAR PIERNAS

Si te has pasado el invierno en el gimnasio y ahora quieres lucir culo perfecto, decántate por los modelos ochenteros que triunfan en Instagram (o en los armarios de Beyoncé o Kendall Jenner): bañadores o bikinis con pernera alta como éste.

cool, now i need a vaca Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 7 de Mar de 2017 a la(s) 8:35 PST

SI QUIERES COMPENSAR UN CUERPO SIN CURVAS

Si tu silueta es recta (con la misma anchura de pecho, cintura y caderas) y buscas compensarlo, hazte con bikinis que den el efecto de mayor volumen en pecho y caderas. ¿Cómo? Por ejemplo con braguitas que se cierre con lazos en los laterales o tops cubiertos de volantes.

SI QUIERES MÁS VOLUMEN DE PECHO

Apuesta por los estampados y dibujos en la parte de arriba del bikini, que dan una sensación óptica de mayor amplitud. También por los colores claros y, sobre todo, los volantes, que han invadido también las prendas de baño.

SI QUIERES UN MODELO QUE RESALTE TU SENSUALIDAD

Sin lugar a dudas, decántate por el trikini. Este diseño, frente a prejuicios populares, es compatible con absolutamente cualquier tipo de cuerpos (y si no, que le pregunten a Ashley Graham). Solo hace falta no descuidar un aspecto fundamental: la talla. Es decir, encuentra la tuya (que abrace tus curvas sin oprimirlas) y no intentes embutirte en tres más pequeñas porque entonces sí que el resultado será desastroso.

Try my 'Liaison' swimsuit from @swimsuitsforall @elleusa Una publicación compartida de A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 13 de Jul de 2016 a la(s) 11:10 PDT