Trudeau arrasa con esta foto con Obama y Twitter ya les busca un nombre como pareja

Barack Obama y Justin Trudeau cenaron este martes en Montreal. El expresidente de EEUU se encontraba de visita en la ciudad canadiense para participar en un acto en la Cámara de Comercio de la Montreal. Ambos mandatarios salieron a cenar y, según ha explicado el primer ministro de Canadá, estuvieron hablando de cómo motivar a los jóvenes para que se involucren en su comunidad.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w