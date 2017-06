Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, reaccionó como habían hecho durante la noche los principales referentes de la izquierda local: remarcando que la primera ministra y su rival conservadora, Theresa May, ha perdido el mandato que esperaba obtener en las elecciones anticipadas y pidiéndoles por tanto que "se vaya" para dejar paso a otro Gobierno.

"La primera ministra convocó estos comicios porque quería un mandato. Lo que ha obtenido es una pérdida de asientos para los conservadores, una pérdida de votos y una pérdida de confianza", dijo Corbyn tras revalidar su escaño por la circunscripción de Islington North, en Londres.

La primera ministra convocó estos comicios porque quería un mandato. Lo que ha obtenido es una pérdida de asientos para los conservadores, una pérdida de votos y una pérdida de confianza

"Creo que eso es suficiente para que se vaya", sostuvo el dirigente laborista, que obtuvo el 73 % de los votos en su circunscripción.