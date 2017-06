Críticas al periodista Jorge Bustos por este comentario en una tertulia

"Hombre, Antonio [García Ferreras], yo prefiero a un gobernante corrupto que un comunista gane el poder". Esta frase del periodista y tertuliano Jorge Bustos en el programa de LaSexta Al Rojo Vivo, le ha costado numerosas críticas en Twitter.

Tantas que Bustos ha sido 'trending topic' en esta red social durante buena parte de este jueves. Este es el momento en el que el periodista ha dicho la frase:

"Prefiero a un político corrupto en el poder, que a un comunista". Jorge Bustos. Ademas cuando matiza queda con el perfecto cuñaooo 😂😂😂 pic.twitter.com/zP1tlY1cQF — Subversivos_ (@subversivos_) June 8, 2017

Bustos hacía referencia a las palabras del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido, quien había equiparado comunismo con corrupción.

"Pues yo prefiero un comunista honesto a un corrupto", ha respondido García Ferreras, que no daba crédito a la frase de Bustos. En respuesta, el tertuliano ha empezado a enumerar países donde el comunismo ha sido irónicamente "un éxito" como Camboya, China, Cuba o la URSS.

Después, ante la estupefacción del resto de tertulianos, Bustos ha explicado: "Cuando me refiero a un comunista no me refiero a la ideología marxista, perfectamente legítima, de análisis de la realidad política. Me refiero a los regímenes comunistas que la historia ha registrado como totalitarios".

"Eso es como si yo te digo que eres un liberal como Pinochet", le ha respondido Antonio Maestre, periodista de La Marea. "No me etiquetes", contestó Bustos, que terminó diciendo que "no hay que elegir entre comunismo y fascismo, sino entre demócratas y no demócratas".

Al verse 'trending topic', Bustos ha intentado justificarse insistiendo en que prefiere que le roben a que le "maten".

Coño, soy TT. Tengo que decir más perogrulladas, como preferir que te roben a que te maten. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) June 8, 2017

El día que Twitter solo debería hablar de Ignacio Echeverría, se pone a lincharle a uno. Qué barata es la fama. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) June 8, 2017

Me recomiendan desde La Sexta que aproveche esta publicidad para vender mi libro. Allá vamos: ¡ARDE MUY BIEN! — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) June 8, 2017

La semana que viene le digo a Ferreras que me revise la ficha al alza, obviamente. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) June 8, 2017

Explicaciones que no han aplacado las críticas en Twitter:

Jorge Bustos está llamando corruptos a todos los políticos que no son comunistas, pero con disimulo. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) June 8, 2017

"Prefiero que me gobierne un corrupto a un comunista"



Jorge Bustos, periodista, cuñado y representante del votante medio del PP — Dios (@Sr_Dios) June 8, 2017

Hay un tertuliano, Jorge Bustos, que preferiría a Norma Duval, que no es comunista, antes que a Neruda, Benedetti o Brech. Os sorprendéis? — Patricia López (@patricialopezl) June 8, 2017

Jorge Bustos (periodista):

"Prefiero que gobierne un corrupto a un comunista"

...

No os preguntéis más porque la gente sigue votando al PP. — Jesus Rico (@SusoRico) June 8, 2017

"Prefiero a un político corrupto en el poder, q a un comunista". Jorge Bustos . De dónde le vendrá esa merma democrática?👇#EchemosACifuentes pic.twitter.com/l09vzOVZVi — El Gnomo Podemita (@isigala) June 8, 2017

Jorge Bustos: "Prefiero a un político corrupto en el poder que a un comunista".



A mí no me extraña su comentario en la España de pandereta. — Albert #PaísValencià (@_Gafas_y_reloj_) June 8, 2017