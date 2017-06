Manolo 'el del bombo' ya es sólo Manolo

Manolo 'el del bombo' se ha quedado sin bombo.

Ayer miércoles, antes del España-Colombia que se disputó en el estadio de la Condomina de Murcia, al popular aficionado de la selección española le robaron el bombo.

Nos cuenta nuestro compañero Andrés Egea desde La Nueva Condomina que



LE HAN ROBADO EL BOMBO A MANOLO EN MURCIA pic.twitter.com/8eYfYmFEPK — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 7, 2017

Entre lágrimas, Manolo explicó al programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER cómo le fue sustraído su bombo. "Muy disgustado", ha explicado que "las chicas que vienen a la Eurocopa y los Mundiales" se ofrecieron para llevar el bombo en su coche. "Me han venido a buscar y me han dicho que habían forzado el coche y que se han llevado el bombo, las gorras y todo", indicó. "Ya no es lo que me han robado, es que me han operado hace cuatro meses y este disgusto...",, comentaba sin poder aguantar la emoción.

Que lástima escuchar al gran Manolo llorando en @carrusel por el robo de su bombo y todos sus recuerdos. Lo han robado del coche en Murcia pic.twitter.com/iD8XdDKeYU — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 7, 2017

Desde las redes sociales muchos se han hecho eco del robo, algunos con sorna y sentido del humor.

Día 1 sin el bombo de Manolo. Todo se me antoja gris. — Serthand (@Serthand) June 8, 2017

Le roban el bombo a Manolo el del Bombo, la civilización, tal como la conocemos, camina hacia su destrucción. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) June 7, 2017

Manolo el del bombo ha viajado acompañando a la selección por España, por Europa, por el mundo. Va a Murcia y le roban el bombo del coche. — Drenthe Enfurecid⚽ ™ (@Hostion_Drenthe) June 7, 2017

A los murcianos que le han robado el bombo a Manolo les diré que lo que se necesita para extraer agua es una bomba, no un bombo. Devolvedlo. — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) June 7, 2017

Una película en la que Manolo, interpretado por Liam Neeson, libera a su bombo secuestrado por unos murcianos. — Super Falete (@SuperFalete) June 8, 2017

Yo pensaba que el bombo de Manolo el del bombo era como el martillo de Thor y sólo él podía levantarlo. Otro mito caído — JaviMoreno (@Grabieh) June 7, 2017

Dudo mucho que el que le haya robado el bombo a Manolo sea un español, España es un país de pandereta. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) June 7, 2017