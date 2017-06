Los conservadores de May ganarían con 314 escaños, pero perderían la mayoría absoluta, según los sondeos

El Partido Conservador de Theresa May habría perdido la mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas este jueves en Reino Unido, tras obtener 314 escaños en un Parlamento de 650 sillas, según la encuesta a pie de urna coordinada conjuntamente para las principales corporaciones de televisión de Reino Unido (BBC, Sky e ITV).

De confirmarse con el escrutinio final, la apuesta de la primera ministra, Theresa May, por el adelanto electoral habría resultado fallida, ya que su objetivo era ampliar la hegemonía de 17 asientos que ostentaba en Westminster. Los laboristas, por su parte, obtendrían de acuerdo con este estudio —acometido por el prestigioso politólogo John Curtice— 266 diputados, lo que supone un aumento de 34 para una formación que, bajo la candidatura de Jeremy Corbyn, había iniciado la carrera electoral tan por detrás de su rival que los expertos anticipaban su aniquilación en las urnas.

Los liberal-demócratas, quienes aspiraban a capitalizar el apoyo pro-Bruselas, tras el sonoro derrumbamiento de hace dos años, cuando pasaron de socio minoritario del Gobierno a tener tan solo nueve representantes en la Cámara de los Comunes, obtendrían según este sondeo 14 escaños, cinco más que en 2015.

El Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés), por su parte, se habría hecho con 34, lo que reduce notablemente el hito obtenido en las generales más recientes, en la que se habían hecho con 56 de los 59 escaños que por entonces estaban en juego. El UKIP, por mientras, habría perdido el único escaño que habían recabado en 2015, ostentado por un ex diputado conservador que había desertado y que, posteriormente, abandonó también el partido eurófobo.

¿DIMISIÓN?

Si estos resultados se cumplen, Theresa May tiene un grave problema. Para The Financial Times una mayoría por debajo de los 50-70 escaños sería un "fracaso" ante los electores y ante sus propios parlamentarios, que casi es más peligroso para su futuro.

Es más, ya durante la campaña hay quien ha empezado a especular con posibles relevos si dimite o la hacen dimitir, y una de las candidatas es su sustituta en Interior y en el debate televisivo al que May se negó a ir, Amber Rudd. Curándose en salud, horas antes de que abrieran los colegios electorales May se ha negado a poner un cifra, un listón para medir su victoria.

Su liderazgo será cuestionado y recibirá presiones para dimitir

De confirmarse el sondeo, sería "un desastre para Theresa May. Su liderazgo será cuestionado y recibirá presiones para dimitir", ha expresado a la agencia AFP Ian Begg, experto en política de la London School of Economics.

Adelantando las elecciones de 2020, "ha perdido su apuesta. Es incluso prematuro afirmar que seguirá de primera ministra", ha estimado por su parte Paula Surridge, de la Universidad de Bristol.

En contraste, el líder laborista Jeremy Corbyn, por el que nadie daba mucho, saldría muy reforzado mejorando los resultados de su predecesor Ed Miliband en 2015.

ENCUESTA AJUSTADA

Esta encuesta se considera altamente ajustada, a pesar de haber quedado en evidencia el pasado año, tras haber previsto una victoria de la permanencia en la Unión Europea en el referéndum del 23 de junio. En su defensa, sus autores recuerdan que, a diferencia de unas generales, el plebiscito comunitario carecía de referentes con los que comparar tendencias.

En las elecciones más recientes, las de 2015, este estudio había otorgado a los conservadores 316 asientos, un volumen que el partido había considerado un éxito cuando se difundió al cierre de los colegios, pero que terminó siendo inferior que los 331 escaños obtenidos finalmente. La proyección para los laboristas, sin embargo, resultó más aproximada, pero también más optimista de lo que finalmente obtuvieron: de los 239 parlamentarios que el sondeo calculó, el partido recabó 232.

No en vano, en esas generales, los tories sorprendieron con un resultado no solo no anticipado por los sondeos, sino que tampoco por el propio partido. El resultado constituyó un revulsivo para David Cameron, quien tenía que demostrar su capacidad de ganar con rotundidad, tras no haber logrado la mayoría absoluta en su estreno como candidato.

Los 330 diputados que obtuvo le dieron una mayoría débil, pero suficiente para acallar bocas. En la práctica, contaba con apenas 12 asientos, debido a las particularidades de un sistema parlamentario en que puestos clave de la Cámara de los Comunes no votan y al hecho de que partidos como el Sinn Féin no toman posesión de sus escaños. Además, la evolución de los dos años de legislatura elevó la diferencia a 17.

LA LIBRA CAE

Inmediatamente después de conocerse los sondeos en Reino Unido, la libra ha perdido un 1,2% frente al euro. La moneda británica cotizaba en el mercado continuo a 1,14 euros, mientras que perdía un 2% frente a la divisa estadounidense, hasta 1,27 dólares.

Y las reacciones a los sondeos también han sido casi inmediatas. El ex ministro de Finanzas de Reino Unido George Osborne ha calificado de "catastróficos" los resultados que el Partido Conservador. "Es un sondeo a pide de urna, pero si está ajustado es completamente catastrófico para los conservadores y para (la primera ministra) Theresa May", ha dicho el que fuera miembro del Gobierno de David Cameron en declaraciones a la televisión británica ITV.

"Es difícil ver cómo estos números —si son correctos— podrán mantener unida a la coalición para seguir en el Gobierno", ha admitido, al tiempo que ha matizado que "también es difícil ver cómo los laboristas podrían formar una coalición" para llegar a Downing Street.