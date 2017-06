El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido entrevistado por el director de cine Oliver Stone, que publicará el próximo 12 de junio un documental titulado The Putin Interviews sobre el dirigente ruso.

Según ha adelantado Bloomberg, que ha tenido acceso al documental antes de su emisión, Putin asegura que él nunca ha tenido días malos porque es un hombre. "No soy una mujer, no tengo días malos. No quiero insultar a nadie, es simplemente la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales", dice el dirigente ruso.

Una entrevista en la que también tiene palabras (y no precisamente buenas) para los homosexuales. Cuando Stone le pregunta por sus leyes contra los gais, Putin asegura que no existen restricciones y que en países islámicos los homosexuales se enfrentan a la pena de muerte.

Stone le pregunta si le importaría ducharse con un homosexual en un submarino, a lo que Putin respondió así: "Bueno, preferiría no hacerlo, ¿para qué provocarle? Pero bueno, soy maestro de judo".

Sus declaraciones han provocado reacciones indignadas en las redes sociales:

El machista del día, macho per se. Putin. pic.twitter.com/RfC0RHBVmy — rosa maría artal (@rosamariaartal) June 8, 2017

Hoy es uno de esos días que me gustaría ser Putin para no tener esos malos días por ser mujer... — Eloisa MacLachlan (@EloMacLachlan) June 8, 2017

Putin, más machista que nunca: "Yo no tengo días malos porque no soy mujer" https://t.co/KePM4FmWul — Núria HR 💪 (@kikupipo) June 8, 2017

Sí, no sea que le vaya a pegar alguna enfermedad... Putin al homosexual, me refiero https://t.co/XtT0QmkFQA — ZASCA (@ZASC4) June 7, 2017

Yo no tengo días malos porque no soy Putin. — Roberto Enríquez (@BobPopVeTV) June 8, 2017

"SNOWDEN NO ES UN TRAIDOR"

En este documental, Putin también habla de Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, de 33 años, que recibió asilo en Rusia en 2013 después de filtrar información clasificada de operaciones de espionaje de Estados Unidos.

"Snowden no es un traidor", afirma Putin. "No ha traicionado los intereses de su partido, no transfirió ninguna información a ningún otro país que pudiera poner en peligro a su propia gente".

Sin embargo, el líder ruso sí cree que Snowden debería haber abandonado su puesto de la misma manera que él renunció al KGB en lugar de difundir secretos si no le gustaba lo que estaba haciendo. "No debería haberlo hecho. Mi punto de vista es que lo que hizo no es correcto", aclara Putin en relación a la filtración de secretos.

"Sin embargo, Snowden tiene el derecho de actuar de la manera que lo hizo", reconoce el mandatario ruso, quien coincide en que la vigilancia estadounidense ha pasado a ser muy intrusiva y elogia a sus servicios de Inteligencia por actuar dentro de la ley.

Putin critica también las escuchas de Estados Unidos a países aliados como Alemania. "Tratar de espiar a tus socios, si realmente les consideras aliados y no vasallos, es sencillamente indecente", ha declarado. "Esto mina la confianza y termina por afectar a tu propia seguridad nacional", ha puntualizado.

INFORMACIÓN FALSA DESDE EEUU

Estas declaraciones coinciden con la emisión, este miércoles por la noche, de la entrevista que Putin concedió a la periodista estadounidense Megyn Kelly para su programa de la NBC, en la que el dirigente ruso insinuó que 'hackers' estadounidenses podrían haber introducido información falsa para acusar a Rusia de la injerencia electoral en los comicios estadounidenses de noviembre de 2016.

"Estos 'hackers' pueden estar en todas partes. Pueden estar en Rusia, en Asia... incluso en América. Por cierto, pueden ser incluso 'hackers', en Estados Unidos, quienes han inculpado a Rusia, con mucha técnica y profesionalidad", señaló el dirigente ruso. "¿Se puede imaginar algo así? ¿Qué, en mitad de una batalla política, les haya resultado conveniente, según sus cálculos, divulgar esta información citando a Rusia? ¿Se lo imagina? Porque yo sí", aseguró.