Chelsea Manning: "Filtré a Wikileaks por responsabilidad ante la muerte y la destrucción"

La militar estadounidense Chelsea Manning ha declarado que filtró documentos secretos a Wikileaks por pura "responsabilidad personal" ante la "muerte y la destrucción" de la que fue testigo durante su servicio como analista de Inteligencia en Irak, según ha manifestado en sus primeros comentarios públicos tras la salida de prisión.

Manning fue condenada por ello a 35 años de cárcel durante los que sufrió un severo trauma psicológico cuando los servicios penitenciarios le retiraron temporalmente la terapia de hormonas necesaria para completar su transición, lo que provocó que la militar intentara quitarse la vida hasta en dos ocasiones.

WATCH: ABC NEWS EXCLUSIVE: Chelsea Manning speaks out for the first time since her release from prison, sitting down with @jujuchangABC. pic.twitter.com/DkoSZOP1Oj