Corbyn protagoniza el peor 'choca esos cinco' de la historia

Aplausos, jolgorio... todo era poco para celebrar los 34 escaños más que han sumado los laboristas de Jeremy Corbyn —hasta los 260— en las elecciones británicas.

Quizás fruto de ese entusiasmo, Corbyn ha sido incapaz de coordinarse con la política laborista Emily Thornberry a la hora de chocar esos cinco.

El momento, que ya tiene más de 28.000 retuits y cerca de 43.000 me gusta, es delirante:

Worst high 5 of all time...? pic.twitter.com/XyIE5oYt7H — Dan Hewitt (@danhewittsky) 9 de junio de 2017

La escena ha provocado todo tipo de bromas en Twitter:

You can't say this doesn't take the cake 😂😂https://t.co/pY6xWfI8g2 — Chris (@InjusticeGawd) 9 de junio de 2017

Right up there with "back slap gone wrong" pic.twitter.com/7Md8BWTUPP — Clever Name (@hroethgar) 9 de junio de 2017

Aaaaand Bernie would have won. pic.twitter.com/wetgfr4O0K — Lisa Vikingstad (@LisaVikingstad) 9 de junio de 2017