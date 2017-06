El Gobierno recurrirá cualquier actuación que pase del anuncio "a los hechos"

La Moncloa responde a Carles Puigdemont. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado este viernes al presidente de la Generalitat su "obligación de cumplir la ley, proteger los derechos de todos los ciudadanos y preservar la neutralidad de los funcionarios" y ha advertido de que "cualquier actuación que pase de anuncios a hechos será recurrida".

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte ha sido el encargado de responder oficialmente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a Puigdemont, que ha anunciado en Barcelona a primera hora su intención de celebrar el 1 de octubre el referéndum con la siguiente pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?"

El Gobierno, ha reiterado, mantiene su posición y el referéndum no se va a celebrar porque es ilegal. Ha vuelto a "tender la mano" al máximo responsable del Govern y ha dicho que lo que espera que acceda a debatir en el Congreso. ¿Qué va a pasar el 1 de octubre? "Soy el portavoz del Gobierno, no pitoniso. Lo que no va a pasar es el referéndum", ha respondido a los periodistas.

Lo que sí ha precisado es que no se recurrirá el acto de este viernes de Puigdemont. "Es el enésimo anuncio que hacen, los pensamientos son libres, y el Gobierno responde con la razón, dando la mano y diciendo que por ahí no se va a ningún lado", ha descrito.

"El anuncio que quiere escuchar el Gobierno es quiero ir a las Cortes Generales, con esta fecha", ha ahondado el portavoz, que ha ofrecido "diálogo sin condiciones dentro de la ley". Y ha recalcado: "Estamos a tiempo de hablar".

"ESTRATEGIA MINORITARIA, UNILATERAL Y RADICAL"

Méndez de Vigo ha iniciado su comparecencia hablando del acto terrorista de Londres de la semana pasada y ha querido dejar clara la postura del Ejecutivo en el tema catalán antes de la ronda de preguntas. A su juicio, esto supone un "nuevo paso dentro de la estrategia" de la "Generalidad" -lo ha dicho en castellano-, que no lleva a ninguna parte y cada vez es más "minoritaria, unilateral y radical".

El portavoz ha subrayado que se ha tratado de una "escenificación dirigida a los promotores del desafío por los promotores del desafío". En Moncloa creen que Puigdemont trata de "disimular la soledad". "Este acto demuestra que solo están los más radicales y han fracaso en su intento de buscar nuevos aliados", ha agregado Méndez de Vigo, quien ha comentado la fallida reunión del Pacto Nacional por el Referéndum y la postura de la Comisión de Venecia pidiéndole a Puigdemont que respete la Constitución. "Se ha cerrado la puerta de la estrategia internacional", ha apostillado.

El ministro ha lamentado, además, que el acto del anuncio se haya hecho en el Palau de la Generalitat: "No tienen respeto a la neutralidad de las instituciones de los catalanes".

"Que nadie dude de que cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida, como lo han sido todos los intentos de desafiar el ordenamiento jurídico", ha dicho el portavoz del Gobierno.

