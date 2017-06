El tuit de Rufián sobre la anulación de la amnistía fiscal de Montoro que arrasa en Twitter

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha publicado un tuit sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la amnistía fiscal de Montoro que arrasa en Twitter.

El mensaje, que en pocas horas ya tiene más de 3.000 retuits y cerca de 3.000 me gusta, es el siguiente:

El mensaje de Rufián ha provocado decenas de comentarios, abriendo así un interesante debate sobre la independencia de Cataluña:

A veces comprendo que queráis iros, creo que yo tambien lo haría.... Sin embargo siempre he presumido de catalanidad porque eráis como yo.

Hay gente k nos mira con cariño y respeto ... creo k se merecen tambien el nuestro ... no es el discurso oficial, pero existe y aparece akí

¡Y más de 7 años para la sentencia sobre el aborto! Ni un millón de tus urnas vale la mitad de la vida de un ser humano no nacido.

Nación no somos que yo sepa, y creo que la constitución, nos guste o no, indica que no se puede votar para la división de españa, asi q...