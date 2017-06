Este candidato disfrazado de vara de merluza no ganó en Reino Unido, pero es el más divertido de todos

Las elecciones en el Reino Unido han dejado imágenes para la historia: el fin de la mayoría absoluta de los conservadores, el semblante de Theresa May tras la pírrica victoria, la remontada protagonizada por Jeremy Corbyn al frente de los laboristas y un largo etcétera.

Eso, hablando de cosas importante. En lo que se refiere a excentricidades, hay un ganador claro: este candidato disfrazado de varita de merluza. Sí, sí, de varita de merluza.

Mr Fish finger. Not the hero Britain wants, but the hero Britain needs pic.twitter.com/yaj9c2PdOc — Louise (@creatorofbob) June 9, 2017

Logró 309 votos. No son muchos, pero le hicieron muy feliz:

Mr Fishfinger 😂😂😂 #FFS haha Would rather have him as PM 😂 https://t.co/8FVExOnj5U — Tom (@Linty_7) June 9, 2017

Tan feliz que no podía evitar querer salir más en la tele: