Esto es todo lo que tienes que saber sobre lo que ha pasado en las elecciones británicas

La primera ministra británica, Theresa May, anuncia sus planes para formar Gobierno.

Después de una noche electoral larga, muy larga, las elecciones en Reino Unido han dejado un escenario con el que la primera ministra, Theresa May, no contaba.

May estaba convencida de que ampliaría su mayoría, pero no ha sido así. Su futuro se ha complicado y esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva etapa que se ha abierto en la política británica.