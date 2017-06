¿Ha llegado el momento de decir adiós a la Coca Cola Zero?

"Los expertos en sabor del cuartel general de Coca Cola hemos estado cinco años mezclando aromas para dar vida a esta receta. Nuestro objetivo era crear una variante sin azúcar, cuyo sabor sea el más parecido posible al sabor clásico".

Estas son las palabras con las que la página web oficial australiana de Coca Cola ha anunciado el lanzamiento de la nueva Coca Cola No Sugar, destinada probablemente a ocupar el lugar de la Coca Cola Zero. Un movimiento que permitirá a la marca conservar el favor de los consumidores, cada vez más partidarios de opciones saludables.

Coca Cola lanza "No sugar". Parece que el definitivo tras Light, Zero y Life buscando sabor/calorías.https://t.co/nIm10JxFT2 pic.twitter.com/LbK3JIuiqA — Jose Luis de Cea (@jlcea) 9 de junio de 2017

Australia será el primer país en comercializar el nuevo producto, a partir del 16 de junio de 2017, y para el lanzamiento hay previsto el reparto de muestras gratuitas. En la web australiana, la Zero aparece entre las alternativas, mientras que en la web en española todavía no aparece referencia a la No Sugar.

Será un alternativa más sana y con menos caloría, que habrá de sustituir a la Zero, lanzada en 2006 para hacerse con el hueco de la Light. Bajo el apartado de Preguntas Frecuentes, se advierte que la diferencia entre ambas variantes no es significativa, porque "los ingredientes elegidos no difieren". "La principal novedad es una optimización de los sabores", dice el texto.

"Mantenemos el sabor más cercano a la Coca Cola clásica que se haya creado nunca", asegura Roberto Mercadé, presidente de Coca Cola Australia. "Las personas buscan una dieta más equilibrada y un mejor estilo de vida. Por eso nosotros tratamos de adaptarnos a esa búsqueda. La No Sugar será la elección perfecta para quien ama el sabor de la Coca Cola, pero controla el azúcar que consume".