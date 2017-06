'Juego de Tronos' te tendrá clavado al sofá 81 minutos con su episodio final

La tarde del jueves 8 de junio, HBO publicó el plan de programación para Juego de Tronos con los tiempos establecidos para cada capítulo de su esperada séptima temporada. Eso nos ha permitido conocer algunas cifras bastante interesantes.

Aunque la mayoría de los episodios duran 59 minutos —el tercero llegará a los 63 minutos y el cuarto no pasará de los 50—, el capítulo final o season finale se extenderá hasta los 81 minutos (el anterior habrá durado también unos generosos 71 minutos), erigiéndose como el más largo de la historia de la apasionante y entretenida serie de televisión. No se trata del capítulo más largo de la HBO, no obstante: tanto la genial True Detective como la futurista Westworld han tenido episodios que han llegado a los 90 minutos de duración.

Fotograma de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'.

Cabe recordar que el capítulo final de la sexta temporada de Juego de Tronos duró 68 minutos y fue uno de los más intensos que se recuerdan. Así que muchos ya imaginarán lo que pueden dar de sí los 81 minutos que estarán clavados al sofá para descubrir el desenlace de la que será la penúltima temporada de esta serie.

Fotograma de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'.

Ya solo quedan 36 días para que presenciemos la ansiada vuelta de la serie y de todo el universo que lo rodea. Como recuerdan en The Verge, serán siete semanas de máximo disfrute para después tener que volver a esperar hasta la llegada de la última temporada de la serie, que podría no estrenarse hasta el lejano 2019, según barajó Casey Bloys de HBO.

De momento, eso sí, este dato tan desolador no se ha confirmado de manera definitiva. Así que más vale saborear bien lo que está por venir porque la espera después será más larga y dura que el peor de los inviernos.

