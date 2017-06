La primera foto de la llegada de Laura Pamplona a 'La que se avecina'

El pasado 22 de abril se cumplieron 10 años del estreno de La que se avecina, la serie de Telecinco que supuso la continuación de esa suerte de 13 Rue del Percebe que fue Aquí no hay quien viva. La original se emitió en Antena 3 entre 2003 y 2006 y ayudó a dar a conocer (y reconocer) a algunos de los actores hoy más famosos de España: Malena Alterio, Fernando Tejero, Laura Pamplona...

Pamplona, que daba vida a Alicia, se marchó de la serie en la tercera temporada, en 2005. La excusa de irse a vivir a Estados Unidos con su nueva pareja fue perfecta para justificar su salida.

Ahora, 10 años después del comienzo del spin off y cuando han pasado 12 de su salida, Pamplona vuelve a ser una vecina más, esta vez de Montepinar. Aunque su regreso se anunció a principios de mayo, no ha sido hasta ahora cuando se ha podido ver una imagen de ella con algunas de sus compañeras, entre ellas Eva Isanta, que fue Bea en Aquí no hay quien viva y ahora es Maite Figueroa en La que se avecina.

De chicas 😉 Una publicación compartida de Sweet Wasabi (@sweetwasabimusic) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 2:16 PDT

Pamplona interpretará a una ejecutiva —del que todavía se desconoce el nombre— que conoce a Bruno Quiroga (Luis Merlo) a través de una agencia de contactos. Según explicó FormulaTV, estará presente en dos capítulos, al menos en un principio, ya que su colaboración podría ampliarse. Con quien por el momento no coincidirá es con la que fue su compañera de piso en Aquí no hay quien viva, Malena Alterio, que estuvo en los primeros capítulos de La que se avecina pero se marchó tras 13 episodios.

La actriz —hija y madre de actores— ha participado en los últimos años en multitud de series de televisión, como Hospital Central o Los Misterios de Laura. Además, es vocalista del grupo Sweet Wasabi junto a su pareja, Pedro Barceló.

