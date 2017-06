La revista satírica francesa Charlie Hebdo, cuya sede en París fue blanco de un ataque yihadista que mató a 12 personas en enero de 2015, dedicó su portada de esta semana a la primera ministra británica Theresa May, a la que representa decapitada.

En una alusión a la violencia yihadista que ha padecido el Reino Unido las dos últimas semanas, Charlie Hebdo titula en su primera página de este miércoles con "Multiculturalismo a la inglesa" y atribuye un bocadillo a May con la frase "Two much is too much" ('esto es demasiado', en español).

En ese mismo número, la revista incluye una viñeta titulada 'Consejos de Isis para adelgazar', en la que se ve a un grupo de gente corriendo tras los atentados de Londres:

Recuerdo q cuando Charlie Hebdo sufrió los ataques todos eramos #CharlieHebdo, y no hicieron mofas al respecto. Asco NO, lo siguiente. pic.twitter.com/nyHoSMxw5T — carmen celdran (@carmenceldran) 9 de junio de 2017

La portada y la viñeta han generado cierta polémica entre algunos internautas:

Viñeta de Charlie Hebdo: "Los consejos del Daesh para adelgazar". Estamos locos o qué? https://t.co/R03xlmoeQP — Ivee (@Ivee_26) 9 de junio de 2017

Charlie hebdo just mocked the london attack. Where are all the sheep who were saying #jesuischarlie https://t.co/PYhgZYekyp — Andrea Pirlo (@deenb4dunyaa) 9 de junio de 2017

Charlie Hebdo se burla de los ataques de Londres. ¿Dónde están todos aquellos que decían JeSuisCharlie?

Really is disgusting. I fully supported France and Charlie Hebdo after the attacks a few years ago. Find this a massive insult. — Tom (@Tom_FDE) June 8, 2017

Muy desagradable. Apoyé a Francia y Charlie Hebdo tras los ataques de hace unos años. Encuentro que esto es un insulto.

Charlie Hebdo, fundado en 1970, es conocida por publicar sarcásticas e impactantes portadas.

Uno de los episodios de la que le trajo más problemas fue cuando empezó a caricaturizar al profeta Mahoma, considerado como un insulto por una parte del mundo musulmán.