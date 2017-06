La valentía de Ignacio Echeverría recuerda a la de estos dos héroes del atentado de Utoya, en Noruega

La historia del Ignacio Echeverría ha dado la vuelta al mundo. El español se enfrentó a los terroristas que el pasado sábado tiñeron de sangre Londres con un doble atentado mortal. Y lo hizo con su monopatín, que llevaba porque venía de hacer skate con sus amigos, para defender a una mujer que estaba siendo acuchillada. La valentía de Ignacio le costó la vida. Cuatro días después del atentado, se confirmó que el español era una de las 8 víctimas del acto terrorista. La audacia de Ignacio en esos momentos ha sido motivo de cientos de homenajes y ha recordado a un usuario de Twitter la historia de dos chavales que ayudaron a salvarse a varias personas durante el atentado de Utoya de 2011 en Noruega.

Esto de Echeverría me ha recordado una historia, no demasiado conocida, y la voy a contar. De memoria, así que igual patino en algún dato.

No trascendió demasiado mediáticamente, pero aquel día hubo tres adolescentes que se atrevieron a enfrentarse directamente a este señor.

Con piedras, claro, porque no tenían otra cosa. Uno de los tres murió de un disparo, y entonces los otros vieron que no había nada que hacer

No recuerdo todos los detalles. Sí que el padre de uno de los chicos era un insurgente checheno que había muerto en la guerra en 2003...

guerras contra Rusia se han llevado la sociedad tradicional chechena por delante, abriendo la puerta a la radicalización, etc.]

Y nada, que me parece una "anécdota" que merece la pena rescatarse en estos días, por razones que ustedes sabrán interpretar perfectamente.

Varios usuarios le han dado las gracias por contar esta historia.

Gracias por contarlo! No tenía ni idea.

La historia es preciosa, aunque no trascendiera tanto o yo no me enteré al menos de la parte de la chicos q ayudaron. Gracias por contarla.