El portavoz de Economía del Partido Laborista británico y 'mano derecha' de Jeremy Corbyn, John McDonnell, ha advertido este viernes de que los laboristas intentarán formar un gobierno en minoría en Reino Unido por la inestabilidad del Partido Conservador, que ha perdido la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias anticipadas.

"No quiero ser despectivo pero creo que ella es una primera ministra de pega, no puede sobrevivir y varios parlamentarios conservadores están ya diciendo en privado que su posición es insostenible", ha afiramdo McDonnell, en declaraciones a la BBC.

McDonnell ha asegurado que rivales 'tories' de May como los ministros Boris Johnson y David Davis ya están haciendo "maniobras" para arrebatarle el liderazgo de su formación tras los comicios de este jueves.

"Por tanto, no puedo verlos manteniéndose unidos. Si ellos intentan hacer una coalición con el DUP (Partido Democrático Unionista)... bueno, perdón por la expresión pero alguien la usó en campaña, sería una coalición del caos", ha afirmado el portavoz de Economía de los laboristas.