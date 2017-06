Nick Clegg, Ukip... Estos son los perdedores de la noche electoral en Reino Unido

Todos los ojos de la noche electoral en Reino Unido se están posando en la primera ministra, Theresa May, que hizo de estas elecciones su gran apuesta y parece que la ha perdido. Si los sondeos se confirman, perderá la mayoría absoluta conservadora y tendrá que pelear por formar Gobierno. A once días del comienzo de las negociaciones del Brexit. Pero esta cita con las urnas del 8 de junio está dejando más titulares, más caras abatidas por la derrota. Estos son los grandes perdedores de estas elecciones británicas.

1. UKIP

Si los sondeos a pie de urna se cumplen, el eurófobo Ukip es, sin duda, uno de los grandes derrotados. Este partido perdería el único escaño con el que se hizo en 2015. No sólo eso, su líder, Paul Nuttall, no ha logrado ser elegido en la circunscripción de Boston and Skegnes.

2. NICK CLEGG

Nick Clegg, ex viceprimer ministro liberaldemócrata del Reino Unido, ha perdido su escaño en el Parlamento británico por la circunscripción de Sheffield Hallam (norte de Inglaterra), que se adjudicó el laborista Jared O'Mara.

El liberaldemócrata, que durante la campaña ha defendido un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), ha sumado el 34,6% de los votos, un 5,4% menos que en las últimas elecciones. El laborista O'Mara obtuvo por su parte el 38,4% de las papeletas en la circunscripción, un 2,6% más.

Clegg, de 50 años, lideró a los liberaldemócratas entre 2007 y 2015, y fue el "número dos" del Gobierno de coalición que formó junto con el primer ministro conservador David Cameron en 2010, durante cinco años. Tras agradecer el apoyo de su equipo durante los doce años que ha sido diputado y felicitar a su rival laborista por su "espectacular victoria", Clegg ha expresado su deseo de que los partidos encuentren "terrenos comunes" para mitigar las divisiones sociales en el Reino Unido.

3. LOS INDEPENDENTISTAS ESCOCESES

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) ha sufrido un duro revés: podría haber perdido hasta 22 diputados (de 56 a 34) con respecto a los comicios del 2015, según el sondeo a pie de urna de Ipsos MORI para las grandes cadenas televisivas.

La pérdida de apoyo popular de los independentistas, unida al ascenso del Partido Conservador, se interpreta como un rechazo implícito a la convocatoria de un segundo de referéndum soberanista anunciado por la ministra principal Nicola Sturgeon.

Prueba del desplome de este partido es que el exministro principal escocés Alex Salmond ha quedado fuera del parlamento al perder su escaño de Gordon.