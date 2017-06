Por qué acabarás amando a Los Planetas, aunque al principio los odies

Creo que ocurrió en un ático de Nueva York. En los 70. Estábamos mirando una manta psicodélica cuyos colores y amebas giraban concéntricamente con gran armonía. A la vez, participábamos en un ritual sonoro. Fumábamos y escuchábamos el Dark Side of the Moon, discos viejos de Jethro Tull y algún bootleg de The Doors. Todos prestábamos atención a la música que salía de un primario tocadiscos que tenía pinta de haber funcionado en la URSS. Entonces, un tipo muy volado al que acababa de conocer me hizo la pregunta:

¿Te gustan Los Planetas?

Bueno pensándolo mejor, puede que fuera el verano pasado. En Murcia. Nos habían invitado a un cumpleaños a mi chica y a mí. Mientras la mayoría de la gente normal pinchaba música en el portátil con Spotify, cuatro o cinco locos discutíamos —copa de vino en mano— si la cara B del Abbey Road es la mejor de la historia, mientras escuchábamos vinilos en la habitación de al lado. Al volver de golpe al presente, comenzamos a hablar de festivales.

¿Te gustan Los Planetas?

La verdad es que sí, de hecho, voy a verlos al Low. No había escuchado nada de ellos, pero últimamente me ha dado muy fuerte. No sé, puede que sean mi nuevo grupo favorito del verano.

Automáticamente, como si el dragón de Bruce Lee del Unidad de desplazamiento cruzara nuestras mentes, nos miramos. Dos fans de Los Planetas conectan rápidamente. Porque se puede explicar cada sensación humana con sus temas. Las más primarias e instintivas. Porque sus canciones son, como diría Cesare Pavese, "con amor o con odio, pero siempre con violencia".

Yo descubrí a Los Planetas hace muy poco. Con Un Buen Día. Me hacía gracia lo banal de la canción hasta llegar a la frase cumbre de "cuatro millones de rayas". Poco después, en no sé qué reseña musical leí que la primera vez que el autor escuchó Segundo Premio su cabeza explotó. Así que le di una oportunidad al disco Una semana en el motor de un autobús y... ¡BOOM! Todo mi mundo musical empezó a orbitar en torno a sus compositores. Seguí buceando en su etapa pop, me sumergí de lleno en la etapa de mayor brillantez compositiva y recorrí con ahínco y perseverancia el árido desierto de su etapa flamenca hasta llegar al Low.

Sí, puede que sean mi nuevo grupo favorito.

Cuando escuchas de verdad a Los Planetas pasa una cosa muy curiosa. Da igual lo que hagan, siempre te van a gustar porque son tu banda sonora, le ponen voz a lo que pasa por tu cabeza. Se convierten en el grupo de tu vida.

Su frase se me quedó grabada. Y lo entendí todo. Como diría El Pardo: "Yo no soy de izquierdas, tampoco de derechas. Yo sólo soy indie... Y fan de Los Planetas".