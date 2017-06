Theresa May no piensa dimitir a pesar de haber perdido la mayoría absoluta, según la BBC

Pese al rotundo fracaso de Theresa May, quien ha perdido la mayoría absoluta que tenía en las elecciones británicas celebradas este jueves, la primera ministra británica no tiene intención de dimitir, según informa la BBC.

La líder tory quiso hacerse fuerte y ampliar la mayoría que tenía su partido, pero la perdió: ha logrado 314 escaños, muy lejos de los 326 que otorgan la estabilidad de la mayoría absoluta. Un gran número de los escaños que se dejan los conservadores se los llevan los laboristas de Jeremy Corbyn, que obtienen 260, 34 más que en 2015.

Se trata de un fracaso personal de May, que disponía de una mayoría de 17 escaños en el parlamento y había convocado las elecciones anticipadas pidiendo una mayoría más amplia para negociar en posición de fuerza la salida de la Unión Europea.

Tras conocerse el resultado, Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, exigió la renuncia de May.

Theresa May "perdió escaños conservadores, perdió votos, perdió respaldo y perdió confianza. Yo dirá que es suficiente para marcharse", dijo Corbyn tras ser reelecto en la circunscripción de Islington North, en el centro de Londres.

NO DA SU BRAZO A TORCER

May, relecta en Maidenhead (oeste), no dio el brazo a torcer y dijo que sólo los conservadores son capaces de garantizar la estabilidad que necesita el Reino Unido en tiempos difíciles.

"El país necesita un período de estabilidad y cualquiera sean los resultados, el Partido Conservador garantizará que podamos cumplir esa tarea de asegurar la estabilidad", dijo May.

Sin embargo, figuras de su partido, como la ex ministra Anna Soubry, consideraron que May debía pensar en una renuncia debido a que se "encuentra en una situación muy difícil".

El ex ministro de Finanzas conservador George Osborne dijo que "es totalmente catastrófico para los conservadores y para Theresa May".

Si quiere gobernar, May se verá obligada a pactar para formar gobierno o negociar acuerdos puntuales, cuando lo que pretendía al adelantar las elecciones era lograr un parlamento dócil.