Trump acusa a Comey de "filtrador" y de mentir tras su audiencia en el Senado

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha cargado de nuevo contra el exdirector del FBI James Comey, al que acusó de decir "mentiras" y lo calificó de "filtrador" de información.

"A pesar de tantos falsos testimonios y mentiras, total y completa vindicación...y Oh, Comey es un filtrador" de información, ha asegurado Trump en su cuenta de Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!