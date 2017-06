Varios deportistas critican a los medios en defensa de Piqué

Tras varias preguntas sobre por qué algunos aficionados de la selección española le pitan, Gerard Piqué, central del Barcelona, estalló ante la prensa tras el partido entre España y Colombia.

"¿Por qué os interesa tanto? ¿Por qué le dais tanta bola? ¿Por qué no habláis de fútbol? ¿Por qué sigue siendo noticia? Porque queréis vosotros. Seguís preguntándome de esto. Vosotros lo hacéis importante. La gente no me silbaba. Hacéis encuestas sobre si hay que silbarme o aplaudirme. La gente después de la Eurocopa ya no silbaba", dijo el futbolista catalán.

Pero Piqué no se ha quedado solo en sus críticas a los medios de comunicación. Javier Beirán, jugador del CB Canarias de baloncesto, y David Marrero, tenista profesional, se han sumado al jugador del Barça y le han mandado su apoyo desde Twitter.

En un breve mensaje acompañado de un vídeo con las declaraciones de Piqué, Beirán dice estar "de acuerdo" con el defensa culé y añade: "Esto no es periodismo. ¿Hay alguna forma de pararlo?".

De acuerdo con Piqué. Esto no es periodismo ¿Hay alguna forma de pararlo?pic.twitter.com/DDWggTU6VU — Javier Beirán (@jbeiran33) June 8, 2017

En respuesta a este mensaje entró Marrero para respaldar también a Piqué y agregar: "Se podrá decir más alto pero no más claro, pero cuando una persona tiene razón, ¡la tiene!".